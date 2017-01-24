Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/01/2017 13:17

CHP liderinden UÄŸur Mumcu ve Gaffar Okkan paylaÅŸÄ±mÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Gaffar Okkan ve UÄŸur Mumcu'yu sosyal medya hesabÄ±ndan andÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ölüm yÄ±l dönümleri nedeniyle suikaste uÄŸrayan gazeteci yazar UÄŸur Mumcu ile ÅŸehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'Ä± andÄ±.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, uÄŸradÄ±klarÄ± suikastlar sonucu hayatlarÄ±nÄ± kaybeden Mumcu ve Okkan için Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±.

Mumcu için, "Cesur bir gazeteci, büyük bir aydÄ±n, çok deÄŸerli bir insandÄ±... Haince katlediliÅŸinin 24'üncü yÄ±lÄ±nda UÄŸur Mumcu'yu saygÄ± ve özlemle anÄ±yorum." ifadesini kullanan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸehit Okkan için de "MesleÄŸini büyük özveriyle yaparak, halkÄ±n sevgisini kazanan ve 16 yÄ±l önce alçak bir saldÄ±rÄ±da ÅŸehit düÅŸen Gaffar Okkan'Ä± saygÄ±yla anÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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