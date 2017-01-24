CHP liderinden Numan KurtulmuÅŸ'un o aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Numan KurtulmuÅŸ'un referanduma dair aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki verdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, UÄŸur Mumcu’nun ölümünün 24. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mumcu’nun eÅŸi Güldal Mumcu’yu evinde ziyaret ederek, UÄŸur Mumcu SokaÄŸÄ±’nda düzenlenen törene katÄ±ldÄ±. Burada basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevaplayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ä±srarla ve kararlÄ±lÄ±kla beklediklerini belirterek, “UÄŸur Mumcu’yu kimler katletti? AydÄ±nlanmadan yanaydÄ±, bilimden yanaydÄ±, insandan, haktan, hukuktan yanaydÄ± dolayÄ±sÄ±yla böylesine önemli bir ismi kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± her yÄ±l birlikte yeniden yaÅŸÄ±yoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu açÄ±klamayÄ± bitirip aracÄ±na dönerken bir basÄ±n mensubunun BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ’un “Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çÄ±kmayacak hale gelirler. Bu terör örgütlerinin referandumdan sonra sesleri soluklarÄ± iyice kÄ±sÄ±lacaktÄ±r” açÄ±klamasÄ±na iliÅŸkin soru üzerine tekrar dönerek ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

“Bu ÅŸu anda ‘terörü biz destekliyoruz’un itirafÄ±dÄ±r. Yani ‘sürekli terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz, insanlar ölüyor, insanlar katlediliyor, eÄŸer bizi seçerseniz, baÅŸkanlÄ±k rejimini getirirseniz, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek’ anlamÄ±na geliyor. Bu çok talihsiz bir itiraftÄ±r, eÄŸer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynaÄŸÄ± bu hükümettir ve bunu da Hükümet Sözcüsü açÄ±kça itiraf etmiÅŸtir. Çok üzgünüm böyle bir lafÄ± asla duymak istemezdim, Numan KurtulmuÅŸ gibi birisinin kalkÄ±p bu itirafÄ± 80 milyonun önünde yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerçekten son derece hazindir, utanç vericidir.”