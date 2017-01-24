CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Mozambik'te kritik FETÃ– uyarÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mozambik'te FETÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. ErdoÄŸan, "Bunlar nasÄ±l ki bizim ordumuza sÄ±zmÄ±ÅŸlarsa, aynÄ± ÅŸeyi bu Ã¶rgÃ¼t burada da yapacaktÄ±r. Bu bir dost ve kardeÅŸ uyarÄ±sÄ±dÄ±r." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Mozambik'te açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan burada yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "SayÄ±n baÅŸkan ile FETÖ ile mücadeleyi de konuÅŸtuk ve kendilerinden bu konuda özellikle desteklerini istedim. Bunlar nasÄ±l ki bizim ordumuza ve devlet kurumlarÄ±mÄ±za sÄ±zmÄ±ÅŸlarsa, aynÄ± ÅŸeyi bu örgüt burada da yapacaklardÄ±r. Bu bir dost ve kardeÅŸ uyarÄ±sÄ±dÄ±r." dedi.Ä°ÅŸte o konuÅŸmadan satÄ±r baÅŸlarÄ±:Mutluyum zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaÅŸkanÄ± olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin çok daha farklÄ± yürüyeceÄŸi kanaatindeyim. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ile Türkiye'de daha önce bir araya gelmiÅŸtim. 3 yÄ±l aradan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla geliyorum. Mozambik, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±dan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor günleri geride bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Mozambik, Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n istikrarlÄ± ülkelerinden biridir

MOZAMBÄ°K'Ä°N GELECEÄžÄ° DAHA AYDINLIK OLACAK

Bu tarihi ziyaretin iki ülkenin iliÅŸkilerini güçlendirmesi en büyük dileÄŸimiz. Mozambik Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n istikrarlÄ± ülkelerinden biri olmayÄ± sürdürüyor. Mozambik farklÄ± etnik kültürden insanlarÄ± bünyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor, bu büyük bir kazanÄ±mdÄ±r. Mozambik'in geleceÄŸi çok daha aydÄ±nlÄ±k olacaktÄ±r.

EKONOMÄ°K TECRÜBELERÄ°MÄ°ZÄ° PAYLAÅžTIK

Mozambik'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± güçlüklerin geçici olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Türkiye olarak bu süreçte Mozambikli dostlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. SayÄ±n baÅŸkanla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede geleceÄŸe yönelik vizyonu kendisi ile paylaÅŸma fÄ±rsatÄ±m oldu. Özellikle ekonomi alanÄ±nda edindiÄŸimiz tecrübeleri bu ziyarette paylaÅŸtÄ±k. IMF noktasÄ±ndaki düÅŸüncelerimi paylaÅŸtÄ±m. Biz göreve geldiÄŸimizde IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardÄ±.

6 ÖNEMLÄ° ANLAÅžMA

Mozambik ile çok önemli 6 anlaÅŸmaya imza attÄ±k. Türk ve Mozambikli iÅŸ adamlarÄ± bir çok adÄ±mÄ± dayanÄ±ÅŸma ile atmalÄ±.

KRÄ°TÄ°K FETÖ UYARISI

SayÄ±n baÅŸkan ile FETÖ ile mücadeleyi de konuÅŸtuk ve kendilerinden bu konuda özellikle desteklerini istedim. Bunlar nasÄ±l ki bizim ordumuza ve devlet kurumlarÄ±mÄ±za sÄ±zmÄ±ÅŸlarsa, aynÄ± ÅŸeyi bu örgüt burada da yapacaklardÄ±r. Bu bir dost ve kardeÅŸ uyarÄ±sÄ±dÄ±r. Biz her ÅŸeye hazÄ±rÄ±z ve biz Mozambik'in kara gün dostuyuz.