Astana'dan Ã§Ä±kan ortak sonuÃ§ Suriye sorunun askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yoktur

Astana'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonucuna iliÅŸkin ortak aÃ§Ä±klamada bulunan TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, "Suriye sorununun askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yoktur." ÅŸeklinde sÃ¶ylendi.

Astana görüÅŸmelerinin son gününde Türkiye, Rusya ve Ä°ran ortak açÄ±klama yaptÄ±. Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n üçlü mekanÄ±zma kuracaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada "Suriye sorununun askeri çözümü yoktur." denildi. Ä°ÅŸte açÄ±klamadan öne çÄ±kan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"-Suriye sorununun askeri çözümü yoktur.

-Türkiye, Rusya ve Ä°ran Suriye'deki ateÅŸkesin desteklenmesi için üçlü bir mekanizma kuracak.

-Koalisyon güçlerinin yönettiÄŸi Cenevre görüÅŸmeleri desteklenecek."

MUTABIK KALDILAR

Üç ülke, Cenevre'de 8 Åžubat'ta gerçekleÅŸtirilecek bir sonraki Suriye görüÅŸmelerine silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n temsilcilerinin de katÄ±lmasÄ± ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 no'lu kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± konusunda da mutabÄ±k kaldÄ±.

MUHALEFET TEMSÄ°LCÄ°SÄ° SONUÇTAN MEMNUN DEÄžÄ°L

Suriye muhalefeti adÄ±na Astana'da düzenlenen toplantÄ±ya katÄ±lan bir delege, toplantÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±lan ortak açÄ±klamadan mutlu olmadÄ±klarÄ±nÄ± çünkü açÄ±klamanÄ±n Ä°ran'Ä±n ülkedeki askeri rolünü azaltmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BUGÜN NELER YAÅžANDI?

Muhalefet temsilcisi, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan herhangi bir bildiri veya deklarasyon imzalanmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. DÄ±ÅŸileri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Astana'da devam eden Suriye Zirvesi ile ilgili Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov'la görüÅŸtü.

"SON ANLAÅžMADAN UZAK DEÄžÄ°LÄ°Z"

BM Suriye Özel Temsilcisi, Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalarÄ±n kesilmesi konusunda anlaÅŸmaya yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± duyurdu. BM temsilcisi Mistura, "ÇatÄ±ÅŸmalarÄ± gerçekten sonlandÄ±racak katÄ± bir deklarasyon üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu bir kaÄŸÄ±t parçasÄ± deÄŸil ama çatÄ±ÅŸmalarÄ± durduracak ve hayatlarÄ± kurtaracak. Son anlaÅŸmadan uzak deÄŸiliz." dedi.