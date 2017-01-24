HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu referandum kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu referandumla ilgili, "Memleketin faydasÄ±na olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde biz buna 'evet' deriz." dedi.

HÜDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu referandumla ilgili açÄ±klamalarda bulundu. YapÄ±cÄ±oÄŸlu, "Memleketin faydasÄ±na olduÄŸunu gördüÄŸümüzde biz buna 'evet' deriz." dedi.BaÅŸkanlÄ±k sistemiyle sorunlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HÜDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu, "Referandum konusunda parti olarak tavrÄ±nÄ±z ne olacak?" sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t verdi: "Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduÄŸunda biz fikirlerimizi beyan ettik. BazÄ± çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediÄŸimiz çapta bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. HayÄ±r dersek 'biz bu deÄŸiÅŸiklikleri istemiyoruz, 82 AnayasasÄ± kalsÄ±n' gibi bir anlam çÄ±kabilir. Bunun üzerinde tartÄ±ÅŸmalarÄ± kendi aramÄ±zda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasÄ±na olduÄŸunu gördüÄŸümüzde biz buna 'evet' deriz."