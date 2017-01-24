Tutuklu HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ ifade verdi

GeÃ§tiÄŸimiz KasÄ±m ayÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda ifade verdi

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n, 2010 yÄ±lÄ±ndaki Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu öncesinde ErciÅŸ ilçesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa teÅŸvik ettiÄŸi" iddiasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.ErciÅŸ 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, baÅŸka suçtan tutuklu sanÄ±k Selahattin DemirtaÅŸ, SEGBÄ°S sistemiyle baÄŸlanÄ±rken, sanÄ±k avukatlarÄ± mahkeme salonunda hazÄ±r bulundu.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan da duruÅŸmaya izleyici olarak katÄ±ldÄ±.DuruÅŸmada söz alan sanÄ±k avukatlarÄ±ndan Esra Akgün, müvekkilinin halen milletvekili aynÄ± zamanda HDP'nin eÅŸ genel baÅŸkanÄ± olduÄŸunu belirterek, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ileri sürdü.

Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin prosedürlerin düzenlendiÄŸini kaydeden Akgün, "Müvekkil hakkÄ±nda hazÄ±rlanan her bir fezleke için meclis komisyonu ile görüÅŸülmesi gerekirken topluca kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu husus Anayasa'nÄ±n kendisine aykÄ±rÄ±dÄ±r. Anayasal bir hüküm askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle halen yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± bulunan müvekkil hakkÄ±ndaki yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." dedi.

DemirtaÅŸ'Ä±n savunmasÄ±

Daha sonra söz alan DemirtaÅŸ, SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nda, söz konusu iddianamenin 7 yÄ±l önce hazÄ±rlanan bir fezlekeden ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, o tarihte Türkiye'de yapÄ±lan bir Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu ile ilgili lehte ve aleyhte beyanlarda bulunduÄŸunu anlattÄ±.

ErciÅŸ ilçesinde Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± kendi seçmenlerini "sandÄ±ÄŸa gitmeme" tavrÄ±nÄ± örgütlemek üzere düzenlenen mitinge katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden DemirtaÅŸ, savunmasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Burada açÄ±kça bir çarpÄ±tma ve bir kaç cümleden yola çÄ±karak bir yorum yapma üzerinden kurulmuÅŸ bir iddia söz konusudur. Bu kelimeler ve eleÅŸtiriler suç unsuru olarak görülüyorsa burada vahim bir hata söz konusudur. HalkÄ± suç iÅŸlemeye teÅŸvik ve tahrik etme propagandasÄ± suçuyla ilgili ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlamak mümkün deÄŸildir. Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin eÅŸ baÅŸkanÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin mahkeme tarafÄ±ndan en baÅŸÄ±ndan reddedilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Burada bana karÅŸÄ± açÄ±kça bir suç iÅŸlenmiÅŸtir. Siyaset yapma hakkÄ±m, hakkÄ±mÄ±n bana verdiÄŸi temsil yetkimi kullanmak istemem sebebiyle savcÄ±lar tarafÄ±ndan bana karÅŸÄ± suç iÅŸlenmiÅŸtir. Bu savcÄ±larÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. Ä°ftira denebilecek suçlardan dolayÄ± tutukluyuz. 6 milyon seçmenin verdiÄŸi oya hakaret edilmiÅŸtir. Mahkemeden derhal beraat kararÄ± verilmesini talep ediyorum."

DiÄŸer sanÄ±k avukatlarÄ± da söz konusu iddianamede suç unsurunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek DemirtaÅŸ hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini talep etti.Mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.