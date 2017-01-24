Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geliyor.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD'den sonra cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.Theresa May, Ankara'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya gelecek.May, Cuma günü Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile görüÅŸmesinin hemen ardÄ±ndan Türkiye'ye geçecek. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± olarak ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek olan May, ülkesini Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±karmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

YÜKSEK MAHKEME'DEN BREXIT MÜZAKERELERÄ° Ä°ÇÄ°N PARLAMENTO ONAYI' ÅžARTI

May, Brexit sonrasÄ± Ä°ngiltere'nin 'büyük ve küresel bir ticaret ulusuna' dönüÅŸeceÄŸini söylemiÅŸti.Ä°ngiltere hükümeti bu kapsamda, AB'den çÄ±ktÄ±ktan sonra aralarÄ±nda Türkiye'nin de olduÄŸu bazÄ± ülkelerle serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ± imzalamak için görüÅŸmeler yürütüyor.May'in Ankara'dakji temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda ele alÄ±nmasÄ± beklenen diÄŸer konular ise Irak Åžam Ä°slam Devleti örgütü ile mücadele, mülteci krizi ve KÄ±brÄ±s görüÅŸmeleri olacak.