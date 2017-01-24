Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/01/2017 17:39

BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¶nderdiÄŸi o mektubu yayÄ±nladÄ±


BÃ¼lent ArÄ±nÃ§, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan FETÃ– konusunda Ã¶zÃ¼r dilemediÄŸini sÃ¶yleyerek kendisine gÃ¶nderdiÄŸi mektubu yayÄ±nladÄ±.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Åžunu açÄ±kca söylüyorum, bunu ben darbe gecesi öÄŸrenmiÅŸ olmakla, 'yahu ne kadar ahmakmÄ±ÅŸsÄ±n, bunu herkes söylüyordu' diyebilirler" açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ARSEVEN'Ä° YALANLADI

Milat gazetesi yazarÄ± Serdar Arseven de, geçtiÄŸimiz hafta ArÄ±nç'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan randevu talep ettiÄŸini, alamayÄ±nca da af dileyen bir mektup kaleme aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. ArÄ±nç, Arseven'in iddiasÄ±na bugün twitter üzerinden yanÄ±t verdi. Meclis'le illiÅŸiÄŸi kalmamasÄ±na raÄŸmen TBMM antetli kaÄŸÄ±da yazdÄ±ÄŸÄ± "Bülent ArÄ±nç Reis'ten helallik diledi", "Af diledi", "Özür diledi" vb YALAN haberlere iliÅŸkin açÄ±klama" baÅŸlÄ±klÄ± metinle birlikte ErdoÄŸan'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu da yayÄ±nlayan ArÄ±nç, iddialara sert tepki gösterdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geliyor.

Selahattin DemirtaÅŸ

Tutuklu HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ ifade verdi

GeÃ§tiÄŸimiz KasÄ±m ayÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda ifade verdi


HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu referandum kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu referandumla ilgili, "Memleketin faydasÄ±na olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde biz buna 'evet' deriz." dedi.