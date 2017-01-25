Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/01/2017 07:07

Referandumda hayÄ±r diyeceÄŸim diyen MHP'li isme bÃ¼yÃ¼k ÅŸok

mhp

MHP Samsun Ä°l BaÅŸkanÄ± Taner Tekin, genel merkezin kararÄ±na uymayan MHP Ä°lkadÄ±m Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Av. Ali Korkmazâ€™Ä±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

MHP Samsun Ä°l BaÅŸkanÄ± Tekin, Korkmaz’Ä±n kendi sosyal paylaÅŸÄ±m sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yazÄ± yüzünden görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi Ä°lkadÄ±m Ä°lçe BaÅŸkanÄ± ve Yönetim Kurulu, Ä°lçe BaÅŸkanÄ±nÄ±n kendi ÅŸahsi sosyal medya hesabÄ±ndan yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klamanÄ±n partimizin genel politikasÄ± ile aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± sebebiyle, Genel Merkezimizin kararÄ±na istinaden bugün itibari ile görevine son verilmiÅŸtir. Milliyetçi Hareket Partisi kurumsal bir siyasi partidir, Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Devlet Bahçeli, Genel Merkez Divan Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Ä°l ve Ä°lçe TeÅŸkilatlarÄ±yla bir bütündür. Bu uyumun bozulmasÄ± ve Av. Ali Korkmaz beyin kiÅŸisel görüÅŸünün parti teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zla bir iliÅŸkisi söz konusu deÄŸildir. MHP Ä°lkadÄ±m Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na en kÄ±sa sürede yeni atama yapÄ±larak kamuoyuna duyurulacaktÄ±r” dedi.

"KOLTUÄžA Ä°HTÄ°YACIM YOK"

Görevden alÄ±nan MHP Ä°lkadÄ±m Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Av. Ali Korkmaz ise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Anayasal deÄŸiÅŸiklikle ilgili görüÅŸlerimin genel merkez yönetimiyle çeliÅŸmesi nedeniyle görevden alÄ±nmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±m. HayatÄ±m boyunca bana verilen emaneti verene karÅŸÄ± kullanmadÄ±m. Bu yüzden bu tasarrufu normal karÅŸÄ±lÄ±yorum. Muhalif deÄŸilim hiç olmadÄ±m ama muhaliflerden daha sert eleÅŸtirilerim oldu, yine olur. Ama bana göre muhalefet bu ülkede ‘sen kalk ben oturayÄ±m’ davasÄ±na dönmüÅŸtür. DüÅŸünce ve ifade hürriyetime düÅŸkünlüÄŸüm nedeniyle bu geliÅŸme benim için de olumludur. Kimseye kÄ±rgÄ±n, küskün deÄŸilim. Ä°deallerime koltukla sahip olmadÄ±m taÅŸÄ±mak için de koltuÄŸa ihtiyacÄ±m yok.”

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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