KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bir CHP'li bile baÅŸkan olsa biz ona da karÅŸÄ± Ã§Ä±karÄ±z dedi

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu canlÄ± yayÄ±nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine dair parti bazÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TBMM'de kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "Bir CHP'li de baÅŸkan olsa, biz ona da karÅŸÄ± çÄ±karÄ±z. Bu sistem, doÄŸru bir sistem deÄŸil. Bütün yetkiler bir kiÅŸiye verilemez. AynÄ± zamanda kendisi partinin genel baÅŸkanÄ± olacak, gelecek Parlamentoya diyecek ki 'Ben tarafsÄ±z davranacaÄŸÄ±ma dair namusun ve ÅŸerefim üzerine yemin ediyorum.' Bir partinin genel baÅŸkanÄ± tarafsÄ±z olabilir mi? Bu milletin aklÄ±yla alay etmek demektir." dedi. Referandumdan "hayÄ±r" çÄ±kmasÄ± sonucunda olacaklara iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "DeÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmaz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, SayÄ±n BaÅŸbakan ve Parlamento yerinde kalÄ±r, herkes yetkilerine sahip olur. GeçmiÅŸte nasÄ±l gidiyorsa benzer ÅŸekilde yolumuza devam ederiz." dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Habertürk'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda, gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine niye karÅŸÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ±, güçlü parlamenter sistemi ve Türk hukukunun darbe hukukundan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini söyledi.

BaÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye'nin 140 yÄ±llÄ±k bir parlamento geleneÄŸinin olduÄŸunu belirtti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yüzde 10 seçim barajÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, milletin vekilini milletin seçmesini, hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesini, anayasadaki boÅŸluklarÄ±n giderilmesini istediklerini vurguladÄ±.

"BaÅŸkanlÄ±k sisteminden, AK Parti ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan dahil herkes vazgeçmiÅŸken, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli 'Bu böyle yürümez, fiili durumu hukuki durum haline getirelim' çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Bahçeli'nin daha önceki söylemleri farklÄ±ydÄ±. Bahçeli'nin bu tavÄ±r deÄŸiÅŸikliÄŸinin nedenini kendisiyle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z görüÅŸmede öÄŸrenebildiniz mi?" sorusuna KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "HayÄ±r, bunu sormadÄ±m da zaten. DoÄŸru da deÄŸildi. Ben SayÄ±n Bahçeli ile yaptÄ±ÄŸÄ±m görüÅŸmede anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Türkiye için hangi felaketlere yol açacaÄŸÄ±nÄ±, bütün endiÅŸelerimi dile getirerek ifade ettim." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"BÄ°ZDE TUTARSIZLIK YOK"

"MHP, 'KeÅŸke CHP'de görüÅŸmelere katÄ±lsaydÄ±, o zaman elimiz daha güçlü olurdu, daha iyi bir anayasa yapabilirdik. CHP, iÅŸin içinde olmayÄ±nca bu anayasa daha çok AK Parti'nin istediÄŸi ÅŸekilde çÄ±ktÄ±.' diye CHP'yi suçluyor. Bu konudaki görüÅŸünüz nedir?" sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ilk Anayasa UzlaÅŸma Komisyonu toplandÄ±ÄŸÄ±nda 60 madde üzerinde uzlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Bu görüÅŸmelerde MHP'nin de içinde bulunduÄŸu üç siyasi partinin parlamenter demokratik sistemin güçlendirilmesi gerektiÄŸini söylediÄŸini, buna AK Parti'nin karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"MHP'nin de görüÅŸü öyleydi o da demokratik parlamenter sistemi istiyordu. Bahçeli'nin defalarca seçim meydanlarÄ±nda, diÄŸer alanlarda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar var. Biz Meclis BaÅŸkanÄ±na da yazÄ± yazdÄ±k, 'Parlamenter sistemi güçlendirecekseniz biz her türlü katkÄ±yÄ± veririz.' Zaten 60 madde üzerinde bir uzlaÅŸma var, gerekirse onu biraz daha geniÅŸletebiliriz ama 'BaÅŸkanlÄ±k sistemini getirelim, anayasayÄ± buna uyduralÄ±m' dediÄŸiniz andan itibaren kimse kusura bakmasÄ±n ama biz o kadar kÄ±vrak deÄŸiliz. Bizim bir düÅŸüncemiz var, net, açÄ±k söylüyoruz. Hangi gerekçeyle bunu savunduÄŸumuzu da söylüyoruz. Biz, tutarlÄ± bir partiyiz, bizde tutarsÄ±zlÄ±k yok."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, toplumsal uzlaÅŸma belgesi olan anayasanÄ±n bir partinin mutfaÄŸÄ±nda hazÄ±rlanamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"FESÄ°H YETKÄ°SÄ° ATATÜRK'E VERÄ°LMEDÄ°"

Kanun yapma yetkisinin, rejim ne olursa olsun bütün dünyada parlamentolarÄ±n tekelinde olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, deÄŸiÅŸiklikle bu tekelin ve Meclisi feshetme yetkisinin cumhurbaÅŸkanÄ±na verildiÄŸini savundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk en güçlü dönemindedir. Parlamentoya gelir anayasal düzenleme, 'TBMM'yi fesih yetkisini verelim' derler. Ä°ki genç milletvekili çÄ±kar, 'HayÄ±r, sizi çok seviyoruz, bu ülkenin kurtarÄ±cÄ±sÄ±sÄ±nÄ±z ama kimse milli iradeyi feshedemez' der ve Atatürk'e o yetki verilmez. Åžimdi biz o yetkiyi bu anayasa deÄŸiÅŸikliyle veriyoruz. Yüzde 51 ile seçilen bir cumhurbaÅŸkanÄ±, yüzde 100'lük bir milli iradeyi feshedebiliyor." diye konuÅŸtu.

"Anayasa teklifine göre iki seçim aynÄ± anda yapÄ±lÄ±yor. Ä°lk turda seçilemezse cumhurbaÅŸkanÄ±, bu arada Parlamento seçilmiÅŸ oluyor. HalkÄ±n ÅŸöyle bir kozu olmayacak mÄ±, diyelim ki CHP'ye Parlamentoyu, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da AK Parti'nin genel baÅŸkanÄ±na verdi veya tam tersini yaptÄ±. Bu sistem bir pozitif özellik deÄŸil mi?" sorusuna, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"HayÄ±r. Sistemin kendisi sakat. Bir CHP'li de baÅŸkan olsa, biz ona da karÅŸÄ± çÄ±karÄ±z. Bu sistem, doÄŸru bir sistem deÄŸil. Bütün yetkiler bir kiÅŸiye verilemez. AynÄ± zamanda kendisi partinin genel baÅŸkanÄ± olacak, gelecek Parlamentoya diyecek ki 'Ben tarafsÄ±z davranacaÄŸÄ±ma dair namusun ve ÅŸerefim üzerine yemin ediyorum.' Bir partinin genel baÅŸkanÄ± tarafsÄ±z olabilir mi? Peki nasÄ±l yemin edecek? Bu milletin aklÄ±yla alay etmek demektir. YazÄ±k, günahtÄ±r."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, deÄŸiÅŸikliÄŸe göre bir partinin genel baÅŸkanÄ±nÄ±n Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini atayabileceÄŸine dikkati çekerek, "Diyelim ki baÅŸkan bir suçtan ötürü yargÄ±lanacak. Benim tayin ettiÄŸim hakimler beni yargÄ±layacaklar bu olur mu?" dedi.

"SANDIÄžA DÜÅžÜNEREK GÄ°TMELÄ°YÄ°Z"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, medyanÄ±n yüzde 90'Ä±nÄ±n hükümetin kontrolünde olmasÄ± nedeniyle geniÅŸ kitlelere seslerini duyurmakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin bir adÄ±m olduÄŸunu, bunun devamÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± savunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bir AK Parti Anayasa Komisyonu üyesinin Meclis'te "AsÄ±l hedefimiz anayasanÄ±n ilk dört maddesini deÄŸiÅŸtirmek" dediÄŸini aktardÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n da benzer açÄ±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bu referandumda benim vatandaÅŸlarÄ±mdan istediÄŸim ister saÄŸcÄ±, ister solcu olsun, ister dindar, ister milliyetçi, ülkücü olsun düÅŸünerek sandÄ±ÄŸa gitmemiz lazÄ±m. Ülkemizin, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan." dedi.

"TÜRKÄ°YE AYRIÅžABÄ°LÄ°R"

Referandum sürecinde nasÄ±l bir kampanya izleneceÄŸinin ve hedeflerinin "MHP tabanÄ±" olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Hedefimiz ÅŸu, ülkesini seven, demokrasiyi, düÅŸünce özgürlüÄŸünü savunan, hangi görüÅŸten olursa olsun bütün insanlarÄ± bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine 'hayÄ±r' demeye davet ediyoruz. Bizim kültürümüzde de tarihimizde de böyle bir düzenleme yok. OsmanlÄ± öncesinde de Metahan'dan bu yana gelen süreçte de böyle bir düzenleme yok. Bu düzenleme bir kiÅŸiye özgü olarak getirilen ve kalÄ±cÄ± hale getirilmek istenen bir düzenleme. Bu düzenleme sonunda Türkiye ayrÄ±ÅŸabilir, bölünebilir, iç çatÄ±ÅŸma çÄ±kabilir. YazÄ±k, günahtÄ±r."

REFERANDUMDAN "HAYIR" ÇIKMASI Ä°HTÄ°MALÄ°

Referandumdan "hayÄ±r" çÄ±kmasÄ± sonucunda olacaklara iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "DeÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmaz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, SayÄ±n BaÅŸbakan ve Parlamento yerinde kalÄ±r, herkes yetkilerine sahip olur. GeçmiÅŸte nasÄ±l gidiyorsa benzer ÅŸekilde yolumuza devam ederiz." dedi.

"Referandumdan "hayÄ±r" çÄ±kmasÄ± sonucunda terör biter mi?" sorusuna KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Terör konusunda ciddi bir mücadele olursa devletin güvenlik güçlerinin önündeki engeller kaldÄ±rÄ±lÄ±rsa siyasi engeller kaldÄ±rÄ±lÄ±rsa akÄ±lcÄ± bir politikayla izlenirse terör bitirilebilir. KalÄ±cÄ± olmaktan çÄ±karÄ±labilir ama bunun için dediÄŸim gibi akÄ±lcÄ± politikalar üretmek lazÄ±m. Muhalefet olarak desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Burada OrtadoÄŸu'da, özellikle IÅžÄ°D konusunda, El Nusra konusunda, terör örgütleriyle Türkiye'nin arasÄ±na çok açÄ±k ve net bir mesafe koymasÄ± lazÄ±m. Ä°çeride de bu konuda mücadele yapmasÄ± lazÄ±m."

"DEMOKRASÄ° YOKSA SÄ°YASÄ° PARTÄ°LER DE YOK"

"MHP seçmeni AK Parti'den neden rahatsÄ±z olsun ya da AK Parti'yi neden kabullenmesin?" sorusu üzerine ise KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu seçim normal bir parti seçimi deÄŸil ki bir iktidar seçimi deÄŸil ki. Bu seçim bir rejimin, demokrasinin oylanmasÄ±dÄ±r. Demokrasi benim için nasÄ±l bir ihtiyaçsa benim siyasette rakibim olan kiÅŸiler için de o kadar ihtiyaçtÄ±r. Bu seçimi demokrasinin oylanma seçimi olarak görmemiz lazÄ±m. Burada siyasi kimliklerden tamamen arÄ±nmÄ±ÅŸ, hepimizin ortak paydasÄ± olan demokrasiyi yaÅŸatacak mÄ±yÄ±z, yaÅŸatmayacak mÄ±yÄ±z? AsÄ±l sorun budur. Ben milletin saÄŸ duyusuna güveniyorum. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarÄ±dÄ±r. Demokrasi yoksa siyasi partiler de yok."

ZIRHLI ARAÇ KONUSU

BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan suikast iddialarÄ± üzerine kendisine tahsis edilen zÄ±rhlÄ± aracÄ±n sorulmasÄ± üzerine ise KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"ZÄ±rhlÄ± araca binmiyorum. Biz siyasetçiyiz. Sürekli arabanÄ±n içinde deÄŸiliz ki. Bazen otobüsün üzerindeyiz, bazen kahvehanedeyiz... Suikast yapacak adam istediÄŸi zaman yapar. Otobüsün üzerinde konuÅŸurken ben önünde kurÅŸun geçirmez camlarÄ±n arkasÄ±nda mÄ± konuÅŸayÄ±m? Garajda duruyor. Binmiyorum. Gün olur harman olur... KoÅŸullar zorunlu kÄ±lar binersiniz ama ÅŸu anda öyle bir koÅŸul ben görmüyorum."

"OYUNUZ NÄ°YE ARTMIYOR?"

"ÇizdiÄŸiniz tablo felaket bir ülke tablosu. Böyle bir tabloda muhalefet oy kazanÄ±r. Niye oyunuz artmÄ±yor?" sorusuna "AKP ÅŸu anda bir erime sürecine girmiÅŸtir." yanÄ±tÄ±nÄ± veren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bunun açÄ±kça sokakta görülebileceÄŸini savundu.

VatandaÅŸÄ±n iÅŸsizlikten ÅŸikayet ettiÄŸini ve "artÄ±k yeter" dediÄŸini ileri süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Yeter diyor vatandaÅŸ, bÄ±ktÄ±k diyor, geldiÄŸimiz nokta bu. Oy alma konusunda eÄŸer bir eksik varsa o eksiklik bizde. Yeteri kadar gitmedik o zaman. Siz eÄŸer samimiyseniz bütün ön yargÄ±larÄ± kÄ±rabilirsiniz. Ä°nsanlarÄ±n bilmemesi bizim kabahatimiz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Hiç oy almadÄ±klarÄ± bir köye gittiÄŸini ve seçimlerde 2 oy aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸimdi ise o köyde 8 üyeleri olduÄŸunu ifade etti.