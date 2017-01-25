BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m 2007 referandumunun ardÄ±ndan yarÄ±m kalan iÅŸi tamamlÄ±yoruz

AK Parti 115. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti 115. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "2007 referandumunun ardÄ±ndan yarÄ±m kalan iÅŸi tamamlÄ±yoruz." dedi. Öte yanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n onayÄ±na sunulduÄŸunu da söyledi.Ä°ÅŸte o konuÅŸmadan satÄ±r baÅŸlarÄ±:Siyaset Akademisinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ± veren her kardeÅŸimize huzurlarÄ±nÄ±zda içtenlikle teÅŸekkür etmek istiyorum. Akademi çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan herkese de buradan teÅŸekkürlerimi sunuyorum.

SURÄ°YE'DE ATEÅžKES

Hükümetimiz iÅŸbaÅŸÄ±na geldiÄŸinden bu tarafa ekonomi, adalet, kalkÄ±nma ile ilgili birçok teknoloji geliÅŸtirme, ARGE faaliyetleriyle ilgili birçok kanun çÄ±kardÄ±k, reform yaptÄ±k. Bütün bunlarÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimine raÄŸmen yaptÄ±k. Haziran'dan bu tarafa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kanunlar, reformlar Cumhuriyet tarihinden hakikaten kalÄ±cÄ± sonuçlarÄ± olacak düzenlemelerdir. Göreve geldiÄŸimizde, "DostluklarÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±z, düÅŸmanlÄ±klarÄ± azaltacaÄŸÄ±z" dedik. Buna mecburuz; çünkü bölgede Türkiye'de bölge ülkelerinin teminatÄ±dÄ±r. Rusya ile iliÅŸkilerimizi düzelttik. Ä°srail'le süregelen sorunumuz vardÄ± onu bir noktaya baÄŸladÄ±k. O günlerde de Suriye'de 6 ay içerisinde iyi bir ÅŸeyler olacak, dedik. Hamdolsun Suriye'de ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± için Rusya, Ä°ran'la birlikte inisiyatif aldÄ±k, ateÅŸkes saÄŸlandÄ±. Kazakistan, Astana'da bir zirve yapÄ±ldÄ± ve üç ülkenin ateÅŸkesin uyulduÄŸunun takibini yapmasÄ± konusunda mutabakat saÄŸlandÄ±.

"EMNÄ°YET SAÄžLANINCA DÖNECEKLER"

Üç ülke ayrÄ±ca Suriye'de siyasi sürece uluslararasÄ± toplumun katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ±, BM kararlarÄ±na uymasÄ±nÄ± bekliyor. Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±, terör örgütlerinin temizlenmesi için bir yandan da biz FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu ile DEAÅž, PYD, YPG'ye karÅŸÄ± amansÄ±z bir mücadele veriyoruz. Mücadeleyi veren Özgür Suriye Ordusu, biz de onlara destek veriyoruz. AmacÄ±mÄ±z terörle mücadeledir. Bölgeden terörün temizlenmesi, kardeÅŸ Suriye halkÄ±nÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin huzura, esenliÄŸe kavuÅŸmasÄ±, yÄ±llardÄ±r memleketlerini terketmek zorunda kalan tekrar ülkelerine dönmesi öncelikle hedefimizdir. Biz onlarÄ± zor zamanlarda misafir edeceÄŸiz; ancak ülkelerinde huzur, barÄ±ÅŸ, emniyet saÄŸlandÄ±ktan sonra ÅŸüphesiz onlar da memleketlerine dönecektir.

"MÄ°LLÄ° Ä°RADEYÄ° ALAÅžAÄžI ETMEK Ä°STEYENLERE FIRSAT VERMEDÄ°NÄ°Z"

Yüce Meclis anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde kararÄ± verdi. AK Parti kendine yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde dayanÄ±ÅŸma ruhunu bu büyük grup Meclis'te gösterdi. Bütün milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n göstermiÅŸ olduÄŸu birlik, beraberlik, kardeÅŸlik ve dayanÄ±ÅŸma ruhu için huzurlarÄ±nÄ±zda bir kez daha teÅŸekkür ediyorum. YoldaÅŸ olmanÄ±n, gönüldaÅŸ olmanÄ±n gururunu bir kez daha yaÅŸadÄ±m. AydÄ±nlÄ±k Türkiye'nin yarÄ±nlarÄ±, devletimizin bekasÄ± için tarihi bir görev yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir düsturuna yürekten inandÄ±k. Sizler milletin dediÄŸi olacak dediniz ve milli iradeye sahip çÄ±ktÄ±nÄ±z. Milli iradeyi alaÅŸaÄŸÄ± etmek isteyenlere beklediÄŸi fÄ±rsatÄ± vermediniz.

"ONLARA BÄ°R KAÇ SÖZÜM VAR"

AK Parti millet gücünün üstünde güç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± için Türkiye'nin en güçlü siyasi hareketidir. Bütün teÅŸkilatÄ±mÄ±za, bütün kademelerine sergiledikleri bu güzel dayanÄ±ÅŸma ruhu için bir kez daha teÅŸekkür ediyorum. Türkiye uzun zamandÄ±r vesayet anayasalarÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. 1982 AnayasasÄ± 18 sefer deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ. Biz 19'uncu deÄŸiÅŸikliÄŸi de Meclis'te halk oylamasÄ±na götürmek suretiyle geçirdik. Bu anayasa Türkiye'nin bugünkü isteÄŸini karÅŸÄ±layamÄ±yor, demokrasinin gereklerini yerine getiremiyor. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin karÅŸÄ±sÄ±nda olanlara milletimin huzurunda söyleyeceÄŸim birkaç söz var.

"2007 YILINDA YAPILAN REFERANDUMUN EKSÄ°K KALAN KISMINI TAMAMLIYORUZ"

YÄ±l 2007 ve AK Parti iktidar. AK Parti'ye hayÄ±r diyen ana muhalefet partisi 363 milletvekiliyle cumhurbaÅŸkanÄ± seçemezsin diyor. O gün kendi fikrini deÄŸil arkadaki dayatmanÄ±n sözcülüÄŸünü yaptÄ± ve o gün CumhurbaÅŸkanÄ± seçimini engellediler, engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. 367 hicabÄ±yla...367 sayÄ±sÄ± olmazsa seçim yapÄ±lamazmÄ±ÅŸ, o zaman Atatürk'ün seçimi de olmaz eÄŸer onlarÄ±n kafasÄ±na göre düÅŸünüyorsak hepsinin seçimi hukuken sakat. Bunu 21. yy Türkiye'sinde bu meclis yaÅŸadÄ±. Madem öyle iÅŸte böyle, vatandaÅŸa gidiyoruz. VatandaÅŸ "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± ben seçeceÄŸim" dedi. Åžu anda yapÄ±lan 2007 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin gereÄŸini eksik kalan kÄ±smÄ±nÄ± tamamlamaktÄ±r.

"SÄ°Z NEREDEYDÄ°NÄ°Z, BÄ°Z GÖRMEDÄ°K"

Tek baÅŸÄ±na iktidar olduk. 363 milletvekili ile Ankara'ya geldik, hükümet kurduk. 'HoÅŸgeldniz' diye kafalarÄ±nÄ± uzattÄ±lar, 'Yeni ortaÄŸÄ±nÄ±z'... Ulan siz neredeydiniz! Seçim meydanlarÄ±nda sizi görmedik. BurasÄ± Ankara dediler. O zaman anladÄ±k ki Ankara'da vesayet sahipleri var. 15 yÄ±ldÄ±r bu vesayet sahipleri ile mücadele ediyoruz. Nihayet sonuna geldik. Tek vesayet sahibi tanÄ±rÄ±m, aziz Türk milleti, onun dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir vesayet tanÄ±mÄ±yorum. Millet yetkiyi verir, canÄ± istediÄŸi zaman yetkiyi de alÄ±r.

"1923'TEN BERÄ° TOPLAM 65 HÜKÜMET KURULDU"

Tek yol millete ram olmaktÄ±r, milletin kararÄ±na razÄ± olmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki yol çÄ±kmaz yoldur, bunundaki dÄ±ÅŸÄ±ndaki hal muhaldir. Ä°nÅŸallah bu deÄŸiÅŸiklikle birlikte ülkemiz kalkÄ±nma, refah yoluyla yeni ufuklara yelken açacak. 1923'ten bugüne 65 hükümet kuruldu. OrtalamasÄ± 1,5 yÄ±l bile deÄŸil. 15 aylÄ±k hükümetlerde ne yapabilirsiniz? Tebrikleri kabul edersiniz, ondan sonra kurumlardan brifing alÄ±rsÄ±nÄ±z, ondan sonra da valizinizi toplarsÄ±nÄ±z, o kadar. Hizmet nerede? Bir baÅŸka bahara.

"MHP Ä°LE ORTAK KAMPANYA YOK"

Referandum sürecinde çok ÅŸey konuÅŸulacak. HayÄ±rcÄ±lar, istemezükçüler bir tarafta konuÅŸlanacak. Onlar kendi kapasitelerince neden hayÄ±r denmesi gerektiÄŸini anlatacaklar. Biz de anlatacaÄŸÄ±z. Biz bu deÄŸiÅŸikliÄŸi MHP ile beraber yaptÄ±k. UzlaÅŸarak bir deÄŸiÅŸiklik hazÄ±rladÄ±k ve milletimizin önüne getiriyoruz. MHP kendi prensipleri içerisinde, ilkeleri doÄŸrultusunda Meclis'teki duruÅŸunu sokakta da gösterecek. Bunu sayÄ±n Bahçeli de ilan etti, kampanyayÄ± evet üzerine kuracaklarÄ±nÄ± söyledi. MHP ile ortak kampanya diye bir ÅŸey yok. Onlar ayrÄ± parti biz ayrÄ± partiyiz ama bir amaç birliÄŸi var."