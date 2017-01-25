BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum tarihi ile ilgili ilk kez konuÅŸtu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum tarihi ile ilgili bilgi verdi

Ä°ÅŸte BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada satÄ±r baÅŸlarÄ±:

AdÄ±m adÄ±m halk oylamasÄ±na giderken sahada ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, milletle neler konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla ele alacaÄŸÄ±z.

ASTANA GÖRÜÅžMESÄ°

Suriye’de ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± için Rusya ve Ä°ran’la birlikte bir inisiyatif aldÄ±k. AteÅŸkes saÄŸlandÄ±. Astana’da da bir zirve yapÄ±ldÄ± ve bu üç ülke ateÅŸkese uyulduÄŸunun takibinin yapmasÄ± için mutabakat saÄŸlandÄ±. Orada ciddi bir diplomatik baÅŸarÄ± elde edildi. BM iÅŸin içine sokuldu. Ciddi bir diplomatik çaba baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Irak’ta önemli bir hamle yaptÄ±k. Gelin bu iÅŸleri halledelim dedik. BaÅŸika konusu Musul konusu PKK ile mücadele baÅŸta olmak üzere nasÄ±l ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± hep beraber deÄŸerlendirdik. Bütün bunlarÄ± yapÄ±nca Türkiye’nin bölgedeki etkinliÄŸi de der demez arttÄ±.

Bir yÄ±l önce Suriye meselesinde Türkiye’yi hesaba katmayanlar ÅŸu anda Türkiye’nin dediÄŸi neyse ona göre hareket ediyorlar. Ä°ÅŸte bu ülkemizin gücüdür. Ülkemizin gücü milletimizin gücünden cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n dirayetinde geliyor.

Åžimdi iç savaÅŸÄ±n sona erdirilmesiyle beraber siyasi çözümün tesis edilmesi Suriye’nin toprak bütünlüÄŸü içinde bütün kesimlerin temsil edildiÄŸi çözüm konusunda bir süreçle ilgili tam bir mutabakat saÄŸlanmÄ±ÅŸ durumda.

YÄ±llardÄ±r ülkelerini terk eden Suriyelilerin ülkelerine dönemsi öncelikli hedefimizdir. Ülkelerinde barÄ±ÅŸ emniyet saÄŸlandÄ±ktan sonra ÅŸüphesiz onlar da memleketlerine dönecektir. Ne demiÅŸler bülbülü altÄ±n kafese koymuÅŸlar ille de vatanÄ±m demiÅŸ. Åžartlar ne kadar kötü olsa da insanÄ±n vatanÄ± her zaman aklÄ±ndadÄ±r. Ä°nÅŸallah Astana’da hayÄ±rlÄ± sonuçlar çÄ±kacak ve Suriye’de kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ± için atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m olacak.

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K TEKLÄ°FÄ° VE REFERANDUM SÜRECÄ°

Tarihi bir görev yapÄ±yoruz. Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir düsturuna inandÄ±k. Åžu anda yapÄ±lan 2007 referandumunda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin gereÄŸini yerine getirmek. Eksik kalan kÄ±smÄ± tamamlamaktÄ±r.

Gürültü patÄ±rtÄ± rejim elden gidiyor… OnlarÄ±n kendileri gidiyor. FeryatlarÄ± Türkiye için deÄŸil kendi ikbal meseleleri için. Türkiye’nin bir yere gittiÄŸi yok. TelaÅŸlarÄ± kendi gelecekler. Kendi ikballeri. Sizin ikbaliniz için Türkiye’nin önünü tÄ±kamaya kimsenin hakkÄ± yok.

Rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± 1923’te bitti. Nokta… Millet kararÄ±nÄ± verdi. 1923’te padiÅŸahlÄ±k gitti cumhuriyet geldi. Cumhuriyetin nimetlerinden de herkes istifade ediyor. SÄ±nÄ±f ayrÄ±mÄ± yok. Millet kimi isterse onu seçiyor.

"Ä°KÄ° SEÇENEK VAR"

Ä°ki seçenek var; ya cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± vatandaÅŸ seçmeyecek ya da vatandaÅŸÄ±n seçtiÄŸi cumhurbaÅŸkanÄ±na yetkileri vereceÄŸiz.

17 yÄ±ldÄ±r bu vesayet sahipleriyle mücadele diyoruz. Nihayet sonuna geldik. Ä°nÅŸallah bu son olur. Tek vesayet sahibi tanÄ±rÄ±m aziz Türk milleti. Vesayetin tek sahibi millettir. Millet istediÄŸi zaman yetkiyi verir istediÄŸi zaman elinden alÄ±r. Ä°nÅŸallah bu deÄŸiÅŸiklikle birlikte ülkemiz kalkÄ±nma refah yolunda yen ufuklara yelken açacaktÄ±r.

“HADÄ° ORADAN”

“Meclisin etkinliÄŸi azalÄ±yor.” Hadi oradan. AslÄ±nda meclisin gücü artÄ±yor. YargÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki idari yapÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± da meclis belirliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ve meclis belirliyor. YargÄ±da da milletin bir ÅŸekilde iradesi de yansÄ±mÄ±ÅŸ oluyor.

Yeni düzenlemeyle cumhurbaÅŸkanÄ± her türlü suçla ilgili yüce divana gönderilebiliyor. Eskisinde cumhurbaÅŸkanÄ± sadece vatana ihanetle yargÄ±lanabiliyordu.Yeni sistem meclis kendi tüzel kiÅŸiliÄŸi ile her milletvekili kanun teklifi verebilecek bunu savunabilecek. Milletvekilinin gücü artÄ±yor. Milletimiz rahat olsun. Biz milletin iÅŸin zora sokacak hiçbir icraatÄ±n arkasÄ±nda olmayÄ±z.

“MHP Ä°LE ORTAK KAMPANYA YOK”

MHP ile ortak kampanya gibi bir ÅŸey yok. Onlar ayrÄ± parti biz ayrÄ± partiyiz ama bu deÄŸiÅŸiklik konusunda bir amaç birliÄŸi var. Ortak bir ÅŸey yok. Hiç öyle bir ÅŸeye güvenmeyin AK Parti kendisi yapacak. VatandaÅŸÄ±n yanlÄ±ÅŸ bilgilenmesini engelleyecek bir kampanya yapacaÄŸÄ±z. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyin doÄŸruluÄŸunu anlatmaya gerek yok. Ben 2 kaptan gemiyi batÄ±rÄ±r dedim. KÄ±yamet koptu. Bilmedikleri bir ÅŸey var. Gemide bir süvari vardÄ±r bir de birinci zabit vardÄ±r. Süvarinin söylediÄŸi söz herkesi baÄŸlar. Süvari çok fazla konuÅŸmaz. Sadece mürettebata bakar iÅŸler yolunda gidiyorsa sorun yok. “FÄ±rtÄ±na var, dümeni tut” dediÄŸi zaman onun meridir herkes onu yapar sorgulamaz. Birinci zabit onun beynidir yardÄ±mcÄ±sÄ±dÄ±r. VerdiÄŸi emirleri miçoya kadar aynen ulaÅŸÄ±p ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan kontrol eder ve gereÄŸini yapar. DolayÄ±sÄ±yla orada birinci kaptan da ikinci kaptanda, bir iki üç mühendis vardÄ±r ama süvari tektir. Uçakta da böyledir. Uçakta bir kaptan bir de first officer vardÄ±r. Bunlar CHP’lilerin anlayacaÄŸÄ± iÅŸ deÄŸil…

CHP’ye oy verenleri kast etmiyorum. CHP’ye oy veren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bayraÄŸÄ±nÄ± milletini ülkesini seven insanlar. CHP’nin baÅŸÄ±ndakileri kast ediyorum.Türkiye deÄŸiÅŸecek siz de deÄŸiÅŸeceksiniz kardeÅŸim.

REFERANDUM TARÄ°HÄ°

VatandaÅŸ deÄŸiÅŸimi zorluyor, deÄŸiÅŸim istiyor. Direnen biz olamayÄ±z. Bizim aksine deÄŸiÅŸimi zorlamamÄ±z lazÄ±m. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, muhtemelen Nisan ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapÄ±lacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açÄ±klanmÄ±ÅŸ olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceÄŸi bir karar.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n onayÄ±na sunuldu.