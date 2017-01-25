GÃ¼lten KÄ±ÅŸanak ve Sebahat Tuncel hakkÄ±nda flaÅŸ karar

DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼lten KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel'in tahliye talepleri reddedildi

TutuklandÄ±ktan sonra görevden alÄ±nan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel'in yargÄ±landÄ±klarÄ± davada tahliye talepleri kabul edilmedi.

Tutuklu Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel ve eski DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n yargÄ±lamasÄ±na bugün DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde baÅŸlandÄ±. TutuklandÄ±ktan sonra görevden alÄ±nan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel' in yargÄ±landÄ±klarÄ± davada tahliye talepleri kabul edilmedi. Tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.

TUNCEL'E 135 YIL HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 HDP'li vekilin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± protesto etmek için 4 KasÄ±m 2016'da geldiÄŸi DiyarbakÄ±r Adliyesi önünde polislerce gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve 6 KasÄ±m'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuÅŸtu. HakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede Tuncel'in DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± olduÄŸuna deÄŸinilmezken bunun yerine Tuncel için "DTK üyesi" olarak bahsedilmesi dikkat çekmiÅŸti. "Örgüte üye olmak" ve "Örgüt propagandasÄ± yapmak" ile suçlanan Tuncel'in 135 yÄ±la kadar hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

KIÅžANAK'A 230 YIL HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Meclis'te kurulan Darbe Komisyonu'nda konuÅŸtuktan sonra döndüÄŸü DiyarbakÄ±r'da 25 Ekim'de gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve 30 Ekim'de tutuklanarak Kocaeli'deki KandÄ±ra F Tipi Cezaevi'ne gönderilmiÅŸti. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, KÄ±ÅŸanak'Ä± belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden uzaklaÅŸtÄ±rarak yerine kayyÄ±m olarak Ankara Etimesgut Ä°lçe KaymakamÄ± Cumali Atila atamÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±ÅŸanak hakkÄ±nda "Örgüt kurma ve yönetme", "Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silahsÄ±z olarak katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmama" ve 41 defa "Örgüt propagandasÄ± yapmak" ile suçlamasÄ± ile iddianamede hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamede, KÄ±ÅŸanak'Ä±n 230 yÄ±la kadar hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.