CHP otobÃ¼slerinden o mÃ¼hÃ¼r bÃ¶yle kaldÄ±rÄ±ldÄ±

CHP'nin yerel ve genel seÃ§imlerde kullandÄ±ÄŸÄ± slogan nedeniyle otobÃ¼slerin Ã¼zerine konulan evet mÃ¼hrÃ¼ kaldÄ±rÄ±ldÄ±

CHP'nin 7 Haziran ve 1 KasÄ±m 2015 seçimlerinde kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobüslerinin üzerinde bulunan "evet" mührü kaldÄ±rÄ±ldÄ±.CHP, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lacak halk oylamasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Parti, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 KasÄ±m 2015 seçimlerinde kullandÄ±ÄŸÄ± seçim otobüslerinde yaptÄ±.Halk oylamasÄ±nda "hayÄ±r" kampanyasÄ± yürütecek CHP, parti otobüslerinde önceki seçimlerde kullandÄ±ÄŸÄ± "Önce Ä°nsan, Önce Birlik, Önce Türkiye" sloganÄ±nda yer alan oy pusulasÄ± üzerindeki "evet mührü" çÄ±kartmalarÄ±nÄ± kaldÄ±rttÄ±.Kampanya kapsamÄ±nda "evet"in yanlÄ±ÅŸ anlamalara neden olabileceÄŸi düÅŸüncesiyle böyle bir karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Yeni sloganÄ±n belirlenmesinin ardÄ±ndan parti otobüslerinin yeniden giydirileceÄŸi kaydedildi.