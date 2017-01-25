Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/01/2017 15:56

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Madagaskar CumhurbaÅŸkanÄ± Hery Rajaonarimampianina ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanun ile ilgili olarak, "Ülkemize döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na parlamentodaki bu görüÅŸmelerin neticesini ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ± lazÄ±m. Bizler de deÄŸerlendirmemizi yapacaÄŸÄ±z, fazla uzatmadan. Çünkü milletin beklentisi budur. Hemen kararÄ±mÄ±zÄ± verip ve bu önemli adÄ±mÄ±, atÄ±lan bu kararlÄ± adÄ±mÄ± bizler de TBMM’ye tekraren göndereceÄŸiz" dedi. 

ErdoÄŸan, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurmasÄ±na iliÅŸkin soruya ise, "Muhalefet, Anayasa Mahkemesine baÅŸvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkÄ±mÄ±z yok ama bunlara da alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z. Anayasa Mahkemesine çok sÄ±k gitmeye alÄ±ÅŸÄ±k anlayÄ±ÅŸ da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararÄ±nÄ± verir. Çünkü milletimiz ÅŸu anda yoÄŸun bir ÅŸekilde heyecanla artÄ±k bu konuda atacaklarÄ± adÄ±mÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisinde" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. 

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