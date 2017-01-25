CHP'li BÃ¶ke evet kampanyasÄ± baÅŸlatan Ã¼nlÃ¼ isimlere ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke MYK toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°ktidarÄ±n en temel görevinin vatandaÅŸÄ±n can ve mal güvenliÄŸini korumak olduÄŸunu anlatan Selin Sayek Böke, "Asgari ücret açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±ndayken, asgari ücrete yapÄ±lan 104 liralÄ±k zam iki haftada erimiÅŸken, Türk lirasÄ± yüzde 26 civarÄ±nda deÄŸer kaybetmiÅŸken, Türkiye'nin gündemi bunlardan çok uzakta, ülkenin geleceÄŸi bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi inadÄ±na kilitlenmiÅŸ durumda." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"Paket yeniden açÄ±klandÄ±"

"Reform" kelimesinin içinin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Böke, Eylül'de duyurulan DoÄŸu-GüneydoÄŸu teÅŸvik paketinin yeniden ambalajlanarak, "Cazibe merkezleri" adÄ± altÄ±nda büyük ÅŸaÅŸaalarla yeniden açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Böke, arka arkaya paket açÄ±klama ihtiyacÄ±nÄ±n, hem iÅŸ yapÄ±lmamasÄ±ndan hem de yapÄ±lanlarÄ±n iÅŸe yaramamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "Siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k, hukuksuzluk, terör ve güvensizlik devam ettiÄŸi sürece bu paketler ve Merkez BankasÄ± hiçbir soruna çare olamaz. Hepimize düÅŸen görev, bu siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, hukuksuzluÄŸu, demokrasi yoksunluÄŸunu bir an evvel düzeltmek ve Türkiye'nin, 80 milyonun ortak sorununa çare olmaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Ekonominin huzura, güvene ihtiyacÄ± var"

Türkiye ekonomisinin huzura, güvene, güvenliÄŸe, demokrasiye, birlikte yaÅŸama kültürünü geliÅŸtirecek bir deÄŸiÅŸime ihtiyaç duyduÄŸunu belirten Böke, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi dayatmasÄ±yla, statükoyu ve vesayeti derinleÅŸtirecek adÄ±mlardan uzak iÅŸler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±.

Referandum sürecine gidilirken, daha ilk haftadan "HayÄ±r" diyeceÄŸini açÄ±klayan kiÅŸi ve kurumlara baskÄ±larÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Böke, iktidarÄ±n referandum stratejisinin "korku ve tehdit olduÄŸunu" iddia etti.

Böke, Türkiye Kamu-Sen'e dün bir saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine 'hayÄ±r' diyenlere, Cumhuriyet'e sahip çÄ±kanlara, 'milletin egemenliÄŸi sarayÄ±n egemenliÄŸinden kÄ±ymetlidir, saraya teslimiyete hayÄ±r' diyenlere, ister Hükümet yandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan, isterse Hükümetin cesaretlendirdikleri tarafÄ±ndan gelebilecek hiçbir tehdide pabuç bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Buna 'demokrasi, Cumhuriyet, Türkiye'nin birliÄŸi, beraberliÄŸi, birlikte yaÅŸama kültürü' diyen hiç kimse izin vermeyecektir ve izin vermemelidir. VatandaÅŸÄ±ndan STK'sÄ±na, derneklerinden odalarÄ±na hepimize ortak bir görev düÅŸüyor, demokrasiyi bu referandumda da yaÅŸatmak ve daha sonra demokrasiyi hep beraber inÅŸa edecek hayÄ±r adÄ±mÄ±nÄ± atmak hepimizin en temel görevi. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, Türkiye'ye, tek adam rejimine karÅŸÄ± duranlarÄ±n mücadelesine ve demokrasiye engel olamayacaksÄ±nÄ±z. Bu ülkede mutlaka demokrasi kazanacak, er ya da geç. 'Türkiye, Cumhuriyet' diyen, 'Bizi fakirleÅŸtiren, ayrÄ±ÅŸtÄ±ran, tehdit eden bu düzen deÄŸiÅŸmeli' diyen herkes, mutlaka 'hayÄ±r' diyecek."

SporcularÄ±n "evet" kampanyasÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Böke, açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"BazÄ± milli sporcularÄ±n sosyal medyada baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'evet' kampanyasÄ±nÄ±n" sorulduÄŸu Böke, "EkmeÄŸini taÅŸtan çÄ±karmak zorunda kalan milyonlar var Türkiye'de, onlar kendi yarÄ±nlarÄ± için 'hayÄ±r' diyecekler ama belli ki kendi kazandÄ±ÄŸÄ± milyonlar ancak sarayÄ±n vesayetine baÄŸlÄ± olanlar, Türkiye'yi yok etmek pahasÄ±na 'evet' demeyi göze almÄ±ÅŸlar." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.