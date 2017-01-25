HDP Grup BaÅŸkanvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer HDP'liler serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP IÄŸdÄ±r Milletvekili Mehmet Emin AdÄ±yaman, DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°mam TaÅŸÃ§Ä±er, DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°mam TaÅŸÃ§Ä±er ile sÃ¼ren HDP'li vekillere gÃ¶zaltÄ± dalgasÄ±nda Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Sabah saatlerinde HDP IÄŸdÄ±r Milletvekili Mehmet Emin AdÄ±yaman ile baÅŸlayÄ±p DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°mam TaÅŸçÄ±er ile süren HDP'li vekillere gözaltÄ± dalgasÄ±nda Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°mam TaÅŸçÄ±er ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°lerleyen saatlerde diÄŸer vekiller de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

MEHMET EMÄ°N ADIYAMAN EVÄ°NDE GÖZALTINA ALINDI

HDP IÄŸdÄ±r Milletvekili Mehmet Emin AdÄ±yaman sabah saatlerinde Ä°stanbul'daki evinden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HakkÄ±nda zorla getirme kararÄ± olan AdÄ±yaman, ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesine götürdü. AdÄ±yaman'Ä±n SEGBÄ°S (Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi) üzerinden Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne ifade vereceÄŸi belirtildi. AdÄ±yaman daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°MAM TAÅžÇIER DE EVÄ°NDEN ÇIKARKEN GÖZALTINA ALINDI

ÖÄŸle saatlerinde ise bir diÄŸer HDP'li, DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°mam TaÅŸçÄ±er DiyarbakÄ±r'daki evinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TaÅŸçÄ±er'in savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tebligatÄ±na karÅŸÄ±n ifade vermeye gitmediÄŸi ve hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± verildiÄŸi belirtildi. TaÅŸçÄ±er ifade verme iÅŸleminin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

OSMAN BAYDEMÄ°R VE AHMET YILDIRIM DA GÖZALTINDA

DiyarbakÄ±r Adliyesi'ne giden HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir de haklarÄ±ndaki "zorla getirme" kararÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Baydemir ve YÄ±ldÄ±rÄ±m da ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.