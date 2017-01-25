Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/01/2017 22:13

AKP'nin referandum iÃ§in Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±ndaki Ã§arpÄ±cÄ± detay


AKP, Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 50 sayfalÄ±k kitapÃ§Ä±kta MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin fotoÄŸrafÄ± da yer aldÄ±.

AK Parti, Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan anayasa referandumu için 50 sayfalÄ±k bir kitapçÄ±k basarak ilgili birimlere ve basÄ±na daÄŸÄ±ttÄ±. KitapçÄ±k partinin internet sitesinden de yayÄ±nlandÄ±.Ön ve arka yüzünde "KararÄ±mÄ±z evet" yazan kitapçÄ±kta, sistem madde madde anlatÄ±ldÄ±.KitapçÄ±ÄŸÄ±n 6. bölümü 'Birlik ve UzlaÅŸma' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na ayrÄ±ldÄ±. "CumhurbaÅŸkanÄ± yüzde 50'nin üzerinde bir oy ile doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seçileceÄŸi için, siyasette birliktelik artacak, kutuplaÅŸma azalacak" denilen bu bölümde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin Adli YÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde birlikte çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± da yer aldÄ±.

KitapçÄ±ÄŸÄ±n bu bölümünde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

- Hükümet ve meclisin uyumu önem kazanacak.

- KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± seçim yenileme yetkisi, hem CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n hem meclisin birlikte seçimleri yenilemesi anlamÄ±na geliyor.

- Birlikte seçimleri yenileme ihtimali, krizlerin uzlaÅŸma yolu ile çözümünün yolunu açacak.

- GeçmiÅŸteki hükümet krizleri tarihe karÄ±ÅŸacak.

- Siyasette daha sorumlu, daha akÄ±lcÄ±, daha uyumlu bir anlayÄ±ÅŸ hakim olacak.

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