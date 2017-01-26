YSK'dan referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlerde bir sandÄ±kta oy kullanacak seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda bir sandÄ±kta oy kullanacak seçmen sayÄ±sÄ±nÄ± belirledi.YSK'nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararÄ±na göre, halk oylamasÄ±nda bir sandÄ±k bölgesinde, mezra gibi toplu yerleÅŸim birimlerinde ve 298 sayÄ±lÄ± Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkÄ±nda Kanun'un 5. maddesinde sandÄ±k bölgesi oluÅŸturulma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda teÅŸkil edilen sandÄ±k bölgelerinde oy kullanacak seçmen sayÄ±sÄ± 410-415 olacak. Köylerde ise seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n 415'i aÅŸmamasÄ± halinde bir sandÄ±kta oy kullanÄ±labilecek.Kararda, halk oylamasÄ± sürecinin kÄ±sa olmasÄ± nedeniyle herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi için Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HakkÄ±ndaki Kanun'un Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ± beklenilmeksizin bir sandÄ±kta oy kullanacak seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n belirlenmesinin gerekli görüldüÄŸü kaydedildi.Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'un 2. maddesinde, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin halkoylamasÄ±, ilgili Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Kanununun Resmi Gazetede yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden altmÄ±ÅŸÄ±ncÄ± günden sonraki ilk pazar günü yapÄ±lÄ±r." hükmü yer alÄ±yor.