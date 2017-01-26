Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/01/2017 07:05

YSK'dan referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

ysk

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlerde bir sandÄ±kta oy kullanacak seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda bir sandÄ±kta oy kullanacak seçmen sayÄ±sÄ±nÄ± belirledi.YSK'nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararÄ±na göre, halk oylamasÄ±nda bir sandÄ±k bölgesinde, mezra gibi toplu yerleÅŸim birimlerinde ve 298 sayÄ±lÄ± Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkÄ±nda Kanun'un 5. maddesinde sandÄ±k bölgesi oluÅŸturulma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda teÅŸkil edilen sandÄ±k bölgelerinde oy kullanacak seçmen sayÄ±sÄ± 410-415 olacak. Köylerde ise seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n 415'i aÅŸmamasÄ± halinde bir sandÄ±kta oy kullanÄ±labilecek.Kararda, halk oylamasÄ± sürecinin kÄ±sa olmasÄ± nedeniyle herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi için Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HakkÄ±ndaki Kanun'un Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ± beklenilmeksizin bir sandÄ±kta oy kullanacak seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n belirlenmesinin gerekli görüldüÄŸü kaydedildi.Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'un 2. maddesinde, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin halkoylamasÄ±, ilgili Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Kanununun Resmi Gazetede yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden altmÄ±ÅŸÄ±ncÄ± günden sonraki ilk pazar günü yapÄ±lÄ±r." hükmü yer alÄ±yor.

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Meclis'te kadÄ±n milletvekilleri arasÄ±nda yaÅŸanan kavga mahkemeye taÅŸÄ±ndÄ±


AKP'nin referandum iÃ§in Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±ndaki Ã§arpÄ±cÄ± detay

AKP, Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 50 sayfalÄ±k kitapÃ§Ä±kta MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin fotoÄŸrafÄ± da yer aldÄ±.


HDP Grup BaÅŸkanvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer HDP'liler serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP IÄŸdÄ±r Milletvekili Mehmet Emin AdÄ±yaman, DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°mam TaÅŸÃ§Ä±er, DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°mam TaÅŸÃ§Ä±er ile sÃ¼ren HDP'li vekillere gÃ¶zaltÄ± dalgasÄ±nda Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.