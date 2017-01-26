Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/01/2017 07:12

Meclisteki kadÄ±n kavgasÄ± mahkemeye taÅŸÄ±ndÄ±

kadÄ±n kavgasÄ±

Meclis'te kadÄ±n milletvekilleri arasÄ±nda yaÅŸanan kavga mahkemeye taÅŸÄ±ndÄ±

NazlÄ±aka, dilekçesinde özetle ÅŸöyle dedi: “KollarÄ±m arkadan sertçe çekilerek sÄ±rtÄ±ma bastÄ±rÄ±ldÄ±. TartaklandÄ±m, tekmelere maruz kaldÄ±m. AKP Milletvekili Ä°nceöz maymuncukla kilidi açmak için bileÄŸimi sÄ±kÄ±ca kavradÄ±. Ä°lknur Ä°nceöz’e bir tornavida getirildi. TornavidayÄ± tehditvari bir ÅŸekilde bana gösterdi. Åžafak Pavey yere düÅŸtü, protezi çÄ±ktÄ±.Melike BasmacÄ±’nÄ±n kolu incindi. Pervin Buldan göÄŸsüne aldÄ±ÄŸÄ± tekme nedeniyle nefes darlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±. Burcu Çelik’in yüzü çizildi ve saçÄ± tutam halinde koparÄ±ldÄ±.”

NazlÄ±aka, suç duyurusunun ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da “Bu saldÄ±rÄ± bir erkek talimatÄ±yla gerçekleÅŸti. ‘SaçÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ± yolarÄ±m’ tarzÄ±yla partisinde siyasi kariyer oluÅŸturmak için canhÄ±raÅŸ çabalayan kadÄ±nlardan utanç duyuyorum. Sokakta ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±n artÄ±k Meclis’te de ÅŸiddete uÄŸruyor” dedi. 

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