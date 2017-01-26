Evet kampanyasÄ±na Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da katÄ±ldÄ±

Spor yorumcusu RÄ±dvan Dilmen'in sosyal medyada baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Evet' kampanyasÄ±na Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da dahil oldu

RÄ±dvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayÄ±nlayarak 'evet' kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz ile ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz destek vermiÅŸti.

Sosyal medyada da çok konuÅŸulan kampanyaya CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da katÄ±ldÄ±. Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu abisine, "Kemal abi sen de var mÄ±sÄ±n?" diye sordu.Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu için tepki çeken eylemlerinin ardÄ±ndan CHP'den ihraç kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

KILIÇDAROÄžLU BÄ°R KEZ KONUÅžMUÅžTU

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kendisi hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar sorulunca yanÄ±t vermiÅŸti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "KardeÅŸim küçük bir çocuk deÄŸil, illa benim siyasi görüÅŸümü desteklemesi gibi bir durum yok. Ama bizim bir belediyemiz, Didim Belediyesi Didim'e olaÄŸanüstü hizmetler veriyor. Didim'de iki yüksek bina var, bunlarÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± lazÄ±m. O binalarÄ±n sahipleri parayla insan satÄ±n alÄ±p bize saldÄ±rtmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arÄ±yorlar. Cebine para koyup, 'çÄ±k ÅŸunu yap' diyorlar. OnlarÄ±n etrafÄ±ndaki insanlara bakÄ±n göreceksiniz o müteahhidin yandaÅŸlarÄ±" demiÅŸti.

CHP Lideri, "KardeÅŸinize de o insanlar tarafÄ±ndan para verildiÄŸini mi söylüyorsunuz?" sorusuna ise, "Benim ne söylediÄŸimi siz de anladÄ±nÄ±z herkes de anladÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.