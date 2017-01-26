Bakan Ã–zhaseki'den Ä°stanbul iÃ§in flaÅŸ deprem uyarÄ±sÄ± o ilÃ§eler Ã§ok riskli

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki Ä°stanbul'da olacak deprem hakkÄ±nda bilgi verirken, hangi ilÃ§elerde riskin daha yÃ¼ksek olduÄŸunu da aÃ§Ä±kladÄ±.

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, Ä°stanbul depremiyle ile ilgili olarak çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±. Ä°stanbul'da Kartal'dan baÅŸlayarak Beykoz'a doÄŸru, SarÄ±yer'den baÅŸlayarak AvcÄ±lar'a ve Büyükçekmece'ye doÄŸru deprem riskinin yüksek olduÄŸunu kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, "7 milyon bina yenilenmeli" dedi.

'1999'DAN SONRA YAPILAN BÄ°NALAR BÄ°RAZ SAÄžLAM'

Türkiye topraklarÄ±nÄ±n yüzde 42'si deprem riski altÄ±nda olduÄŸunu belirten Özhakesi, '1999 sonrasÄ± yapÄ±lan binalarÄ±n biraz saÄŸlam olduÄŸunu kabul ediyoruz. 1999'da yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi var. Yeni binalar biraz saÄŸlam. 5 milyon civarÄ±nda. 1999 öncesi 15 milyon stok var. BunlarÄ±n en az yarÄ±sÄ± riskli. Yani 6-7 miyon binanÄ±n yenilenmesi, saÄŸlam hale gelmesi gerekli. Özellikle en büyük risk Ä°stanbul'da. 4 Fay kÄ±rÄ±ÄŸÄ± var. Dördününde zamanÄ± dolmuÅŸ. Fay kÄ±rÄ±klarÄ±nÄ±n hepsi her an patlayabilir. Bilim adamlarÄ±nÄ±n görüÅŸü ÅŸu 2030'a kadar Ä°stanbul'da büyük ihtimalle deprem olur. 2050 diyenler azÄ±nlÄ±kta. Büyük çoÄŸunluÄŸu 2030'u iÅŸaret ediyor. Deprem kesin. 7 ile 7.5 arasÄ±nda ÅŸiddeti olacak' dedi.

NERELER ÇOK RÄ°SKLÄ°?

Ä°stanbul en riskli bölgelerinin kÄ±yÄ± bölgelerini olduÄŸunu söylen Özhaseki, 'Deniz kenarlarÄ±. Kartal'dan baÅŸlayarak Beykoz'a doÄŸru, SarÄ±yer'den baÅŸlayarak AvcÄ±lar'a ve Büyükçekmece'ye doÄŸru, özellikle birkaç katÄ±n üzerinde olanlar riskli gözüküyor. 1999'dan önce yapÄ±lanlar. Bunun için çok hÄ±zlÄ± olarak kentsel dönüÅŸümün uygulanmasÄ± lazÄ±m. Bunu yapacak olanlar belediyeler. Projelerini getiren belediyelere yardÄ±mlarÄ±mÄ±z oluyor. BazÄ± belediye baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hiç aldÄ±rÄ±ÅŸ etmiyor. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üzerine düÅŸen görev; binalarÄ±nÄ±n ölçümünü yaptÄ±rmak. Belediye baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± zorlasÄ±nlar. Projeleri bize getirsinler' dedi.