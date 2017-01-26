Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/01/2017 09:47

MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener partisine dÃ¶nmek iÃ§in AYM'ye baÅŸvurdu


MHP'den ihraÃ§ edilen ve ihracÄ±nÄ± iptal etmek iÃ§in mahkemelere baÅŸvuran AkÅŸener, ret cevabÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine ihraÃ§ kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmek iÃ§in AYM'ye baÅŸvuruda bulundu.

Meral AkÅŸener MHP'den, Aylin NazlÄ±aka CHP'den ihraç edildi. Ä°ki isim de mahkemeye baÅŸvurup ihracÄ±n iptalini istedi. Ancak mahkemeler reddedince son çare Anayasa Mahkemesi oldu. AkÅŸener önceki gün ihraç kararÄ±nÄ±n iptali ve partiye dönmek için AYM'ye baÅŸvurdu.

Ä°HRAÇ KARARININ KALDIRILMASINI TALEP ETTÄ°

Bireysel baÅŸvuru hakkÄ±nÄ± kullanan AkÅŸener, 6 sayfalÄ±k bir dilekçeyle ihraç kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. AkÅŸener'in avukatÄ± Feridun BahÅŸi tarafÄ±ndan verilen itiraz dilekçesinde "AnayasanÄ±n 38. maddesinde belirtilen savunma hakkÄ±mÄ±z hem mahkemece verilen hüküm doÄŸrultusunda hem de MHP disiplin kurulunca ihlal edildiÄŸi kanaatinde olduÄŸumuz için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baÅŸvuru hakkÄ±mÄ±za dayanarak iÅŸbu dilekçiyi sunuyoruz" dedi. Aylin NazlÄ±aka da CHP'ye dönüÅŸ için AYM'ye gidiyor.

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