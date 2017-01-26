Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n hastaneye kelepÃ§eyle gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi AKP'li vekilleri kÄ±zdÄ±rdÄ±

74 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n, ElazÄ±ÄŸ'da dÃ¼n eli kelepÃ§eli olarak hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyan AKP'li vekil Galip EnsarioÄŸlu, "KeÅŸke o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸanmasaydÄ±" dedi.

AK Parti DiyarbakÄ±r Milletvekili Galip EnsarioÄŸlu, Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan 74 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Türk'ün, ElazÄ±ÄŸ'da dün eli kelepçeli olarak hastaneye götürülmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu söyledi. Kimin suçlu, kimin suçsuz olduÄŸunu mahkemelerin karar vereceÄŸini belirten EnsarioÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Dün Ahmet Türk'e uygulanan muamele doÄŸru bir muamele deÄŸildi. Ä°nsanlara, yaÅŸÄ±na ve konuma uygun muamele edilmelidir. Kelepçe, kaçma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan insanlara tedbir amacÄ±yla takÄ±lÄ±r. KaçmayacaÄŸÄ± bilinen ve belli bir siyasi kiÅŸiliÄŸi olan insanlara insan onurunu koruyarak muamele etmek lazÄ±mdÄ±r. Dün yaÅŸanan görüntü rahatsÄ±z edici bir görüntüydü."

"KEÅžKE DÜNKÜ GÖRÜNTÜLER YAÅžANMASAYDI"

AK Parti DiyarbakÄ±r eski milletvekili Abdurahman Kurt ise, Ahmet Türk'ün baÅŸÄ±ndan bu yana yaÅŸ, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ve siyasi kimliÄŸi nedeniyle tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Kurt, "KeÅŸke dünkü görüntüler yaÅŸanmasaydÄ±. DoÄŸru deÄŸildi. Herkes hukuk karÅŸÄ±sÄ±nda eÅŸittir ama saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸu bilinen ve o yaÅŸa gelmiÅŸ bir siyasi kimliÄŸi olan Ahmet Türk'e kelepçe takÄ±lmasÄ± doÄŸru deÄŸildi. Toplum vicdanÄ±nÄ± rahatlatÄ±lmasÄ± için baÅŸÄ±ndan beri tutuksuz yargÄ±lanmalÄ±ydÄ±" dedi. AK Parti Batman eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen de, Ahmet Türk'ün, yaÅŸÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve siyasi tutumlarÄ± itibariyle tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸi hususunda kamuoyunun mutabÄ±k olduÄŸu bir isim olduÄŸunu belirterek, "Cezaevi uygulamalarÄ±nÄ±n da belli bir nezaket ile yürütülmesi gerekir. Bu fotoÄŸrafa iliÅŸkin tartÄ±ÅŸma esasÄ± itibariyle Ahmet Türk'ün tutukluluk durumuna dair bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ifadesidir" diye konuÅŸtu.