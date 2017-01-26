MHP lideri BahÃ§eli referanduma neden Evet dediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli sosyal medya hesabÄ±ndan Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan referanduma iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yeni bir referandumun arifesinde olunduÄŸunu, Türk milletinin ÅŸaÅŸmaz ve isabetli iradesinin bir kez daha tecelli edeceÄŸini bu anÄ±n sabÄ±rla beklenmesi gerektiÄŸini belirtti.

Referandum üzerinden milleti, fikir ve duygu planÄ±nda ayrÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± amaçlayan profesyonel nifakçÄ±larÄ±n kampanyalarÄ±na çoktan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bahçeli, "Bir yanda evet, diÄŸer yanda hayÄ±r diyenler devamlÄ± surette tahkim edilirken, cepheleÅŸme ve siyasal çatlaklar da derinleÅŸmektedir. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸindeki maksat, yürürlükteki hükümet etme sistemini tÄ±kayan, kÄ±rÄ±lmasÄ±na ve daÄŸÄ±lmasÄ±na neden olabilecek engelleri aÅŸmaktÄ±r. Söz ve yetki Türk milletinindir." ifadesini kullandÄ±.

"Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceÄŸi hakkÄ±nda karar verecektir. Peki, rahatsÄ±zlÄ±k niyedir?" diye soran Bahçeli, toplumdaki deÄŸiÅŸim dinamiklerini fark eden siyaset aklÄ±nÄ±n, devlete kiÅŸilik kazandÄ±ran hukuki çerçeveyi belirlemesinin doÄŸal, hatta zorunlu olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Bahçeli, "KaldÄ± ki Bunun nihai onay merci Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarÄ±nda, yabancÄ± güçlerin emellerinde deÄŸil, millette gördük." deÄŸerlendirmesinde bulunarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sahip olduÄŸumuz siyaset aklÄ±, daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± birleÅŸtiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± durduran kudreti temsil etmektedir. Devletin ayaÄŸa düÅŸürülmemesi, milletin arada kaynayÄ±p gitmemesi, vatanÄ±n hür ve baÄŸÄ±msÄ±z olarak devamÄ± için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaÅŸmayla millete giden yollarÄ± araladÄ±k. ÇarpÄ±k niyetlere karÅŸÄ± bütünleÅŸip netleÅŸtik. Kütük yontula yontula kitap oldu da, iftirayÄ± meslek edinmiÅŸ, isnat, itham ve ilkel dürtüleri kÄ±lavuz yapmÄ±ÅŸ çevreler bir türlü uslanmadÄ±. Bunlar diyor ki; 'MHP'nin tabanÄ± ile tavanÄ± farklÄ± düÅŸünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüÅŸler oluyormuÅŸ.' Tekrar hatÄ±rlatÄ±yor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±r. Bizde tavan yoktur, ülkücü ÅŸuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doÄŸruyu aynÄ± kazana atÄ±p Türkiye'yi ateÅŸe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanaÄŸadÄ±r."

"Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler, çeyrek aydÄ±nlar..."

"MHP’li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaÅŸan küçük bir sözde muhalif azÄ±nlÄ±k kiÅŸisel heves ve hedefleri için olmadÄ±k oyunlar içindedir. Bunlar; fitne çaÄŸcÄ±lar, elinde ülkücü kanÄ± bulunan aydÄ±nlÄ±kçÄ±lar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler, çeyrek aydÄ±nlar, CHP ve HDP’yle birliktedir." görüÅŸünü aktaran Bahçeli, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Televizyonlarda MHP hakkÄ±nda atÄ±p tutuluyor. Gazeteleri açÄ±p okuyorum, MHP’yi kesip biçiyorlar. Hepsi hücuma geçmiÅŸ MHP’nin üstüne oynuyor. Çok ÅŸükür çiÄŸ süt içmedik ki karnÄ±mÄ±z aÄŸrÄ±sÄ±n; yönümüz doÄŸru,siyasetimiz doÄŸrudur.Åžimdi ÅŸu teklifim herkes tarafÄ±ndan da dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Madem MHP’de hayÄ±rcÄ± muhalifler etkin ve çoÄŸunluktadÄ±r, o zaman YSK ayrÄ± bir sandÄ±k kursun, baÅŸÄ±na da müÅŸahit diye AydÄ±n DoÄŸan’Ä± oturtsun. OlmadÄ± Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Åžahenk kurulan ayrÄ± sandÄ±klarda görev yapsÄ±nlar. YanlarÄ±na kirli ve kinli kalem sahiplerini alsÄ±nlar ve MHP’li sözde müzmin muhaliflerin ne kadar hayÄ±r oyu kullanacaÄŸÄ± ortaya çÄ±ksÄ±n. Bu demokratik teklifimiz de tarafÄ±mÄ±za çok görülmesin. Ak koyun kara koyun ayrÄ±lsÄ±n, anayasa uzmanÄ± Cingöz Recailerin, yalan ustalarÄ±nÄ±n gerçek yüz ve sayÄ±larÄ± belirlensin, belli olsun.

"Biz aciz, sorumsuz deÄŸiliz"

Devletin, huzurun, mutluluÄŸun, birlikte hayat ve varlÄ±k tanÄ±mÄ±nÄ±n adÄ±, ÅŸanÄ±, unvanÄ± ve iftihar kaynaÄŸÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Bahçeli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AmacÄ±mÄ±z arÄ±za sinyalleri veren, tehlike alarmÄ± çalan, güvenlik duvarlarÄ± yarÄ±lan sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inÅŸa etmektir. DüÅŸünce ve fikirden mahrum bir zihnin, susmak bilmeyen dili olursa, bugünkü buhran ve bunalÄ±mlar doÄŸar. ArtÄ±k buna son verilmelidir. Muhalefet sorumluluÄŸunun idrakinde acze düÅŸülmesinin demokrasilerde süreç ve içerik sorunlarÄ± yaratacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Biz aciz, sorumsuz deÄŸiliz. Rejimi riske sokan siyaset ittifakÄ±nÄ±n mahzeninde uzun süre Cumhuriyeti hedef alan tehditler mayalanmÄ±ÅŸtÄ±. Buna bütünüyle sünger çekeceÄŸiz. YanlÄ±ÅŸÄ± bilerek iÅŸlemek, sonra yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n faturasÄ±ndan korkup gerçeÄŸi saklamak bir telaÅŸÄ±n tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlÄ±ÅŸ yapmÄ±yoruz ki telaÅŸa kapÄ±lalÄ±m. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, TürklüÄŸün bekasÄ± için evet diyoruz. Yüz yÄ±l sonra aynÄ± noktaya gelmek diye bir ÅŸey olmaz. Bu durum aslÄ±nda, yüzyÄ±l sonra aynÄ± noktada kalmÄ±ÅŸ olmanÄ±n fark edilmemiÅŸ ayÄ±bÄ±dÄ±r. AyÄ±p varsa gidereceÄŸiz, ayÄ±plÄ± siyasetin elinden kozlarÄ±nÄ± millet iradesiyle alÄ±p birlikte Türk milleti olduÄŸumuzu tescilleyeceÄŸiz."