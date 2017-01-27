CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan El Bab'taki iÅŸi bitirmek daha derine gitmemek lazÄ±m dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab'ta yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonu deÄŸerlendirerek."El Bab'Ä±n etrafÄ± ÅŸuan her yerden Ã§evrili. DAEÅž burada kan kaybediyor. El Bab'ta bundan sonraki sÃ¼reÃ§te sÃ¼ratle mesafe almak suretiyle oradaki iÅŸi bitirmek, daha derinliÄŸine gitmemek lazÄ±m." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile görüÅŸme konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü belirterek, öncelikli konunun Türkiye-ABD iliÅŸkilerinin yeniden deÄŸerlendirilmesi olduÄŸunu söyledi. "Su uyur düÅŸman uyumaz" diyerek FETÖ ile mücadele için gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydeden ErdoÄŸan, OHAL konusunda da "Netice alana kadar yola devam edeceÄŸiz" dedi. El Bab operasyonuyla ilgili de konuÅŸan ErdoÄŸan, "El Bab'da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki iÅŸi bitirmek, daha derinliÄŸine gitmemek lazÄ±m." dedi.

"OHAL'Ä° KESELÄ°M DÜÅžÜNCEMÄ°Z YOK"

Afrika gezisi dönüÅŸü gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ErdoÄŸan, özetle ÅŸunlarÄ± söyledi:"(FETÖ ile mücadele, itirafçÄ±lar) Bizim güzel sözümüz var: Su uyur düÅŸman uyumaz! Bunlar bu milletin, bu vatanÄ±n düÅŸmanlarÄ±. Tüm tedbirlerimizi alÄ±yoruz. Åžu anda yargÄ±nÄ±n, güvenlik güçlerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± nedir? Bu anlamda gerekli adÄ±mlarÄ± atmaktÄ±r. Burada ÅŸu kadar kiÅŸi alÄ±nsÄ±n sonra duralÄ±m, asla böyle bir ÅŸey söz konusu deÄŸil. AynÄ± ÅŸekilde OHAL ile ilgili olarak da, 'ÅŸurada keselim' diye bir ÅŸey de yok. Biz burada netice alana kadar yola devam edeceÄŸiz.

"OHAL RAHAT ZEMÄ°N HAZIRLAYABÄ°LÄ°R"

(Referanduma OHAL ile gidilmesi) OHAL ile gidilmesi çok daha rahat bir zemin de hazÄ±rlayabilir. Hükümetin de bu inançta olduÄŸu kanaatindeyim. Çünkü OHAL ile seçim olmaz diye bir ÅŸey yok. HatÄ±rlayÄ±n biz iktidara gelmeden önce de Türkiye'de OHAL vardÄ±; seçim de OHAL ortamÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. OHAL'i o dönemde biz iktidara geldikten sonra kaldÄ±rdÄ±k.

"MÄ°LLET KENDÄ° GÖBEÄžÄ°NÄ° KESER"

Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun, 'Åžunu ÅŸöyle yapsanÄ±z, yoksa sizinle ilgili bir gözlemci süreci baÅŸlatacaÄŸÄ±z' ÅŸeklindeki yaklaÅŸÄ±mlarÄ± da hoÅŸ deÄŸil. Neticede bu millet kendi göbeÄŸini kendi keser. Benim ÅŸehitlerimin hesabÄ±nÄ± onlar mÄ± verecek? Bizim millete ve Allah'a hesap vermek dÄ±ÅŸÄ±nda, hiçbir merciye hesap verme durumumuz yoktur. Yunanistan oraya sÄ±ÄŸÄ±nan sekiz alçaÄŸÄ± hâlâ bize vermiyor. Ben kendilerini daha ilk akÅŸam aradÄ±m, bana verdiÄŸi söz '15-20 gün içerisinde biz çözeriz'. Bunlar, Türkiye'de terör eylemi yapmÄ±ÅŸlar, burada yargÄ±lanmalarÄ± gerekir. Ä°ade iÅŸlemindeki gecikme, tabii ki güvenin de sarsÄ±lmasÄ±na neden olur.

"SAMÄ°MÄ° OLANLAR ÇIKABÄ°LÄ°R"

(Ä°tirafçÄ±larÄ±n açÄ±klamalarÄ±) Ä°tirafçÄ±lar içerisinde elbette samimi olanlar çÄ±kabilir. Ama geneli itibariyle hepsinin samimi olduklarÄ± da söylenemez. AralarÄ±nda 'Buradan bir ÅŸey çÄ±kar mÄ± ya da ben buradan yÄ±rtar mÄ±yÄ±m' düÅŸüncesiyle itirafçÄ± olmaya kalkmÄ±ÅŸ olanlar da bulunabilir. YargÄ± mensubu arkadaÅŸlar, itirafçÄ±larÄ±n anlattÄ±klarÄ±ndan, önümüzü açacak bazÄ± ÅŸeyleri de yakaladÄ±klarÄ±nÄ± söylüyorlar. DolayÄ±sÄ±yla onlarÄ±n bakÄ±ÅŸÄ± çok daha farklÄ±. Hakikaten itiraflar sayesinde ön açÄ±cÄ± ve yararlÄ± bazÄ± bilgilere de ulaÅŸmÄ±ÅŸ olabilirler.

"GEREKÄ°RSE MEYDANLARA ÇIKARIZ"

(Genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa dönme) Öncelikle onu baÄŸlayÄ±cÄ± bir ÅŸey aslÄ±nda yok. Seçim noktasÄ±na gelince, seçim noktasÄ±nda konu 2019. Hükümette ya da parlamentoda seçimi erkene almak söz konusu mu? Åžu anda öyle bir ÅŸey söz konusu deÄŸil. Bence milletimizin kararÄ±nÄ± görmemizde çok büyük fayda var. Bunu gördükten sonra, bunlarÄ±n deÄŸerlendirmesi de yapÄ±labilir. Åžu anda görünen o ki, millet kararlÄ±. 7 Åžubat itibariyle herhalde kampanyalar baÅŸlayacak, meydanlar hareketlenecek, MeydanlarÄ±n dili her zaman farklÄ± olmuÅŸtur. Burada da yine meydanlara saygÄ± duymak, meydanlarÄ±n dilini hep birlikte takip etmekte fayda var.(Meydanlarda olacak mÄ±?) Benim meydanlara inip inmeyeceÄŸim konusunu arkadaÅŸlarÄ±mla istiÅŸare eder ona göre karar veririm. Ä°stiÅŸare neticesinde gerekli olduÄŸuna inanÄ±rsak, meydanlara çÄ±karÄ±z. Zira bizim de bu konuyla ilgili olarak, ta belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan bu yana söylediklerimiz var. Bundan sonra da söyleyeceklerimiz olabilir.

"TEMENNÄ°M GECÄ°KMEDEN GÖRÜÅžMEYÄ° YAPMAK"

(ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile yüz yüze görüÅŸme) Telefon görüÅŸmesini ilk akÅŸam yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Elbette resmi ziyaretimizi de yapalÄ±m istiyoruz. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bu konudaki çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Temennim fazla gecikmeden sayÄ±n Trump ile görüÅŸmeyi yapabilmektir. GörüÅŸtüÄŸümüzde ele alacaÄŸÄ±mÄ±z en önemli konularÄ±n baÅŸÄ±nda, Türkiye-ABD iliÅŸkilerini gerçekten stratejik anlamda yeniden bir deÄŸerlendirmesini yapmak yer alÄ±yor. Åžu an itibariyle stratejik anlamda iliÅŸkilerimiz çok saÄŸlÄ±klÄ± yürüyor mu? HayÄ±r. Bunu saÄŸlÄ±klÄ± bir hale getirmemiz lazÄ±m. OrtadoÄŸu'da Türkiye-ABD iliÅŸkilerini saÄŸlÄ±klÄ± bir konuma getirmemiz lazÄ±m. Ä°ki NATO ülkesiyiz ama OrtadoÄŸu meselesinde iki NATO ülkesine yakÄ±ÅŸÄ±r bir dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸumuz da söylenemez. Tabii burada SayÄ±n Trump'Ä±n NATO ile ilgili yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bazÄ± açÄ±klamalar da var, bunlar neyi kapsar, neyi kapsamaz bunu ikili görüÅŸmemizde çok daha yakÄ±ndan öÄŸrenmiÅŸ olacaÄŸÄ±z.

"AKIBETÄ°NÄ° SORACAÄžIZ"

(Gülen'in iadesi) Yüz yüze yapacaÄŸÄ±mÄ±z ikili görüÅŸmelerimizde elbette bu konu da gündeme gelecektir. Bu meselenin görüÅŸeceÄŸimiz en önemli konulardan biri olacaÄŸÄ± muhakkak. Arzumuz, bu iÅŸin bir an önce neticelendirilmesidir. VerdiÄŸimiz dosyalarÄ±n, klasörlerin -85 koli verdik- akÄ±betini soracaÄŸÄ±z, ÅŸu anda soruÅŸturulmakta olan dosyalarÄ± da göndermeye devam edeceÄŸiz.

EL BAB YANITI: DAHA DERÄ°NLÄ°ÄžE GÄ°TMEMEK LAZIM

YÄ°NE koalisyon güçleri ki baÅŸÄ±nÄ± ABD çekiyor, Suriye'de de Libya'da da ÅŸu ana kadar bizim beklediÄŸimiz atÄ±lÄ±mÄ± ortaya koyabilmiÅŸ deÄŸil. Son Astana zirvesiyle bir süreç baÅŸladÄ±, Cenevre'de de devam edecek. GörüÅŸmeler nereye varÄ±r onu tabii ÅŸu anda bilemiyoruz. Bu olumlu adÄ±m, temennim odur ki kÄ±sa sürede meyvesini verir. Bu konuda SayÄ±n Putin ile görüÅŸme yapmayÄ± düÅŸünüyorum. Bu konuda, Trump ile de yüz yüze görüÅŸmeden önce de belki bir telefon görüÅŸmesi olabilir. El Bab'daki geliÅŸmeler malum, Mümbiç ve Rakka olayÄ± var. Bizim burada eli baÄŸlÄ± durmamÄ±z mümkün deÄŸil, atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± bir an önce atmamÄ±z gerekiyor.