Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°slami deÄŸildir diyen CHP liderine ErdoÄŸan'dan jet yanÄ±t

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in sÃ¶ylediÄŸi "Ä°slamiyet'te istiÅŸare vardÄ±r. Burada Ã¶yle bir ÅŸey yok" sÃ¶zlerinin Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 'Ä°slami deÄŸildir' diyor. Acaba neyin Ä°slami olduÄŸundan haberi var mÄ±, sormak lazÄ±m. Diyor ki, 'Bu iÅŸler istiÅŸare ile yapÄ±lÄ±r" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun '"Ä°slamiyet'te istiÅŸare vardÄ±r. Burada öyle bir ÅŸey yok. Her ÅŸeye tek baÅŸÄ±na karar verecek." sözlerine cevap verdi. ErdoÄŸan, "Acaba neyin Ä°slami olduÄŸundan haberi var mÄ±, sormak lazÄ±m." dedi. Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na verdiÄŸi cevap:"SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu 'Ä°slami deÄŸildir' diyor. Acaba neyin Ä°slami olduÄŸundan haberi var mÄ±, sormak lazÄ±m. Diyor ki, 'Bu iÅŸler istiÅŸare ile yapÄ±lÄ±r'. Tamam da sen zaten teklifin karÅŸÄ±sÄ±nda olan bir partisin. Teklifi hazÄ±rlayanlar, akademisyenler, siyasiler dahil farklÄ± kesimlerle istiÅŸarelerini yaptÄ±lar.

"BUNLARIN Ä°STÄ°ÅžAREDEN ANLADIKLARI PET ÅžÄ°ÅžE ATMAK"

MHP bir isim, AK parti bir isim tespit etti, onlar çalÄ±ÅŸtÄ±, sonunda da parlamentoya önce Anayasa Komisyonu'na geldi. Orada da tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±, ama istiÅŸare metodu ile deÄŸil, pet ÅŸiÅŸe atma metodu ile tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±! BunlarÄ±n istiÅŸareden anladÄ±klarÄ± da maalesef bu. Anayasa Mahkemesi de ÅŸüphesiz kendi görevini yapacaktÄ±r. ÇÄ±kacak neticeye göre de herkes yoluna devam edecektir.

'"HODRÄ° MEYDAN" DEDÄ°YSEN NÄ°YE AYM'YE KOÅžUYORSUN"

Bir defa ana muhalefet partisinin tek müracaat kapÄ±sÄ± Anayasa Mahkemesi. Millete gitmeyi hiçbir zaman tercih etmiÅŸ deÄŸil. Parlamentoda meydan okudu; 'Hodri meydan' dediysen, niye Anayasa Mahkemesi'ne koÅŸuyorsun? BunlarÄ±n iki kapÄ±sÄ± vardÄ±r: Ya gensoru ya Anayasa Mahkemesi. Her ikisinden de ters dönerler, geri giderler, o ayrÄ±. Demokraside yol, halktÄ±r, milli iradedir. Bunlar parlamentoda milli iradeyi bile tartÄ±ÅŸmaya kalktÄ±lar ya. Önümüzdeki süreçte milletimiz, bu 18 maddeyi her geçen gün daha iyi anlayacaktÄ±r. HalkÄ±mÄ±za iyi anlatÄ±lmasÄ±, bilinçlendirilmesi önem arz ediyor."