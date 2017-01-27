ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Suriye planÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ABD BaÅŸkanÄ±, Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge kurarak, IÅžÄ°D'in kalesi Rakka'yÄ± ezmek iÃ§in kara unsurlarÄ± ve helikopterlerin devreye girmesini isteyecek.

'Suriye'de kesinlikle güvenli bölge kuracaÄŸÄ±m' diyerek gündemi deÄŸiÅŸtiren ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, bu kez Rakka'da strateji deÄŸiÅŸikliÄŸine gidiyor. New York Times gazetesine isim vermeden konuÅŸan ABD'li yetkililer, Trump'Ä±n yeni Suriye planÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Buna göre, yeni Savunma BakanÄ± James Mattis'in yemin töreni için bugün Pentagon'a gidecek olan Trump, burada IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± yeni plan hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± önerecek.

RAKKA'DA ABD ASKERLERÄ° VE HELÄ°KOPTERLERÄ°

BaÅŸkan Trump, IÅžÄ°D'in fiili baÅŸkenti Rakka'ya karÅŸÄ± ABD askerlerinin ve helikopterlerinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Yeni plan bir ay içinde hazÄ±rlanacak ve hayata geçirilecek.Pentagon'un Trump'a sunmak üzere bir IÅžÄ°D planÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ileri sürülmüÅŸ ancak daha sonra Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bu iddialarÄ± reddetmiÅŸti.HalihazÄ±rda ABD'nin Suriye topraklarÄ±nda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan bir grup askeri bulunuyor.

BAÅžKANLIK KARARNAMESÄ°NÄ° SAVUNDU

Amerikan Fox News kanalÄ±na verdiÄŸi mülakatta "ABD'nin mültecilere uyguladÄ±ÄŸÄ± vize rejimini katÄ± güvenlik prosedürlerine baÄŸlama" yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± savunan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Bu iÅŸi ÅŸansa bÄ±rakamayÄ±z." dedi.ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump, koltuÄŸa oturduktan sonraki ikinci televizyon mülakatÄ±nÄ± Fox News kanalÄ±ndan Sean Hannity'ye verdi.Trump, ABD'nin tüm mülteci programÄ±nÄ± 120 günlüÄŸüne durdurmayÄ±, Suriye'den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alÄ±nmamasÄ±nÄ± öngören bir baÅŸkanlÄ±k kararnamesi taslaÄŸÄ±nÄ±n kamuoyuna yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz konusu tedbirleri savundu.

"BU Ä°ÅžÄ° ÅžANSA BIRAKAMAYIZ"

Federal SoruÅŸturma Bürosunun (FBI) ÅŸu anda binden fazla terörizm baÅŸlÄ±klÄ± soruÅŸturmayÄ± yürüttüÄŸünü ve bunlara konu olan kiÅŸilerin ABD'ye girmesine federal yöneticilerin izin verdiÄŸini anlatan Trump, "Ülkeye giren insanlarÄ±n çoÄŸunda kötü niyetler olmayabilir ama bazÄ±larÄ± kötü niyetli. Bu iÅŸi ÅŸansa bÄ±rakamayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

SURÄ°YE'DEN Ä°KÄ°NCÄ° TALÄ°MATA KADAR MÜLTECÄ° ALINMAYACAK

Trump'Ä±n yarÄ±n imzalamasÄ± beklenen söz konusu kararname taslaÄŸÄ±nda Suriye, Irak, Libya, Ä°ran, Sudan, Somali ve Yemen'den ABD'ye gelmek isteyenlere 30 gün Amerikan vizesi verilmeyeceÄŸi, Suriye'den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alÄ±nmamasÄ± öngörülüyor. Terör tehdidi olduÄŸu düÅŸünülen tüm ülkelere katÄ± güvenlik prosedürleri getiren bir vize programÄ± öngören taslakta, önceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama döneminde 110 bin olan yÄ±llÄ±k mülteci kabul üst sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n ise 50 bine indirildiÄŸi dikkati çekiyor.