BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ Kamu bankalarÄ± karlarÄ±nda fedakarlÄ±k etmeli

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, kamu bankalarÄ±nÄ±n faiz uygulamalarÄ± ve vatandaÅŸlara kredi verme limitleriyle ilgili konuÅŸarak, "Ã–zellikle kamu bankalarÄ±nÄ±n karlarÄ±ndan fedakarlÄ±k yapmalarÄ±nÄ± istiyoruz ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kredilerini geri Ã§aÄŸÄ±rmak, belli bÃ¶lgelerde yatÄ±rÄ±m yapan insanlarÄ±mÄ±za kredi vermemek gibi yanlÄ±ÅŸ uygulamalardan vazgeÃ§melerini istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TGRT Haber ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Neler Oluyor?-Özel' programÄ±na konuk oldu. Hükümet olarak önemli ekonomik tedbirler aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten KurtulmuÅŸ, "Finans sektörünün aynÄ± fedakarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor musunuz" sorusuna, "Bunun yürüyebilmesi için yani yatÄ±rÄ±mlarÄ±n devam etmesi için ucuz kredi bulabilmesi lazÄ±m, bankalarÄ±n krediyi geri çaÄŸÄ±rmamasÄ± lazÄ±m, bankalarÄ±n ÅŸartlarÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rmamasÄ± lazÄ±m baÅŸta kamu bankalarÄ±nÄ±n bunu yapmasÄ± lazÄ±m. Bu alanda hala çok ciddi ÅŸikayetler var, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n aÄŸÄ±r ikazlarÄ±na raÄŸmen, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±n bir gün önce medyaya yansÄ±yan aÄŸÄ±r ikazlarÄ±na raÄŸmen bu alandaki ÅŸikayetler ve sÄ±kÄ±ntÄ±lar devam ediyor" diye konuÅŸtu.

"KAMU BANKALARI KÂRLARINDAN FEDAKÂRLIK YAPMALI"

"Finans sektörüne, özellikle kamu finansÄ± sektörüne ve özel finans sektörüne bir çaÄŸrÄ±nÄ±z var mÄ±?" sorusu üzerine, "Türkiye ekonomisinin hala ekonomik büyüklük olarak yüzde 65'ini, istihdam olarak yüzde 80'ini KOBÄ°'ler oluÅŸturuyor. Demek ki bizim ana direÄŸimiz KOBÄ°'lerdir. Bu KOBÄ°'leri güçlendirmemiz lazÄ±m. Ne yazÄ±k ki KOBÄ°'lerimiz baÅŸta olmak üzere yatÄ±rÄ±mcÄ±mÄ±z aÄŸÄ±r bir finansman maliyeti yükü altÄ±ndadÄ±r. Burada da çok açÄ±kça bir kere daha tekrarlÄ±yorum. BankacÄ±lÄ±k sektörümüzde sorun yok, genel rasyolarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman iyi durumdalar. KarlÄ±lÄ±klarÄ± son derece iyi, özellikle kamu bankalarÄ±nÄ±n bu karlarÄ±ndan fedakarlÄ±k yapmalarÄ±nÄ± istiyoruz ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kredilerini geri çaÄŸÄ±rmak, belli bölgelerde yatÄ±rÄ±m yapan insanlarÄ±mÄ±za kredi vermemek gibi yanlÄ±ÅŸ uygulamalardan vazgeçmelerini istiyoruz" dedi.

"BANKALAR BORÇ YAPILANDIRMAYA GÄ°DEBÄ°LÄ°R"

Maliye'nin vergi borçlarÄ±nÄ± yapÄ±landÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KurtulmuÅŸ, aynÄ±sÄ±nÄ± bankalarÄ±n da yapmasÄ±nÄ± tavsiye ederek "BaÅŸta kamu bankalarÄ±mÄ±z olmak üzere bankalarÄ±mÄ±zÄ±n biraz fedakarlÄ±k yapmasÄ± lazÄ±m, diyebilirler ki: 'Ä°ki, üç sene Türkiye ÅŸu zorluÄŸu atlatana kadar, dünya ekonomisindeki dengeler oturana kadar karlarÄ±mÄ±zÄ± azaltalÄ±m ve biz vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n finansman maliyetlerini düÅŸürecek tedbirler alalÄ±m'. Bu konuda tavsiyelerimizi sürekli yapÄ±yoruz. Bir kere daha buradan bu tavsiyeyi tekrarlÄ±yorum. DoÄŸru deÄŸildir, yani sonuçta diyelim ki Türkiye'nin ana direÄŸi olan KOBÄ°'ler, orta direk ne kadar güçlüyse bankalar o kadar güçlüdür, bunu bilmelerini isteriz. DolayÄ±sÄ±yla bütün bu kredi meselesini yeniden gözden geçirsinler, finansman maliyetlerini düÅŸürsünler" ifadelerini kullandÄ±.