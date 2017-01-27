BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte dev proje iÃ§in kazma atÄ±lacak tarih

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesi hakkÄ±nda konuÅŸarak, 18 Mart'ta kÃ¶prÃ¼ iÃ§in ilk kazmanÄ±n vurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BeÅŸtepe'de sekiz yÄ±l aradan sonra Åžehircilik ÅžûrasÄ± toplandÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Åžehircilik ÅžurasÄ±'nda konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, dün ihalesi gerçekleÅŸtirilen Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 10,5 milyar dolarlÄ±k proje olduÄŸunu belirterek, "Ä°nÅŸallah bu sene 18 Mart'ta bu köprüye ilk kazmayÄ± vurmak istiyoruz" dedi. BaÅŸbakan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± tarih çok özel bir tarih. Ä°lk kazmanÄ±n vurulacaÄŸÄ± tarih 18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin 102'inci yÄ±lÄ±na denk gelecek.YÄ±ldÄ±rÄ±m ''Türkiye'de 15 yÄ±lda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptÄ±k. Mazlumlara maÄŸdurlara kucak açan ev sahipliÄŸi yapan bir ülke oldu Türkiye'' dedi.YÄ±ldÄ±rÄ±m, yapÄ±larda dikey mimari yerine daha sosyal olan yatay mimarinin tercih edileceÄŸini de belirtti.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE Ä°LK KAZMA 18 MART'TA"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:''Türkiye'de 15 yÄ±lda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptÄ±k. Mazlumlara maÄŸdurlara kucak açan ev sahipliÄŸi yapan bir ülke oldu Türkiye. Geçen 15 yÄ±lda dev yatÄ±rÄ±mlarÄ± birer birer hayata geçirdik. Büyük projelerin biri bitmeden ötekine baÅŸlÄ±yoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü son olarak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yeni bir hizmet olarak geliyor. Çanakkale Köprüsü ve otoyollarÄ± ile birlikte ihalesini dün gerçekleÅŸtirdik. 10.5 milyar dolarlÄ±k bir projeden bahsediyoruz. Dünyada kriz derinleÅŸirken Türkiye art arda büyük projelereya baÅŸlÄ±yor ya da hizmete alÄ±yor.

"ÅžEHÄ°RLERÄ°MÄ°ZÄ° YENÄ°DEN Ä°MAR EDECEÄžÄ°Z"

Åžehirlerimiz büyüyüp geliÅŸtikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çÄ±kÄ±yor. Dünyada artÄ±k sadece ülkeler deÄŸil ÅŸehirler de yarÄ±ÅŸÄ±yor. Çevre ve ÅŸehirler bizlere ecdadÄ±mÄ±zdan bir emanettir. Åžehirlerimizi afet ve deprem riskinden kurtaracak daha güvenli ÅŸekilde yeniden imar edeceÄŸiz. Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakÄ±p yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± GüneydoÄŸu'daki yerleÅŸim yerlerimizde 35 bin konutun yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±k, hÄ±zla yapÄ±mÄ± devam ediyor. Bir yÄ±l içerisinde, eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçlarÄ± düÅŸünülmüÅŸ bu konutlarÄ± yapÄ±p GüneydoÄŸu'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine vereceÄŸiz. Sur'u (DiyarbakÄ±r) eskisinden çok daha güzel bir ÅŸekilde aslÄ±na uygun olarak bir cazibe merkezi haline getiriyoruz.

"SUR CAZÄ°BE MERKEZÄ° OLACAK"

Åžehir insan içindir. Gençler büyükler yaÅŸlÄ±lar engelliler için de ÅŸehrin yapÄ±sÄ± dokusu çok ama çok önemlidir. Onun için ÅŸehirlerimiz sadece beton yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±ndan olmayacak ayrÄ±ca sosyal ihtiyaçlarÄ±n rahatça karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± mekanlara sahip olacaktÄ±r. Dikey mimari yerine daha sosyal olan yatay mimariyi daha çok tercih edeceÄŸiz teÅŸvik edeceÄŸiz.3 milyar aÄŸacÄ± toprakla buluÅŸturduk. YeÅŸillik konusunda çok büyük emeklerimiz oldu. Kentsel dönüÅŸüm mecburi dönüÅŸüm deÄŸil gönüllü bir dönüÅŸüme tabi tutulacak. VatandaÅŸlara daha iyisini göstereceÄŸiz. YeÅŸil alanÄ±yla parklarÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleriyle yaÅŸam alanÄ±na dönüÅŸmüÅŸ yeni güzel mahalleri ve güzel ÅŸehirleri yapmak için bu ÅŸuralarda ortaya konacak fikirleri de deÄŸerlendirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Sur DiyarbakÄ±r'Ä±n cazibe merkezidir."

"75 BÄ°N KONUT TAMAMLANACAK"

TOKÄ°'nin 16 yÄ±lda 670 bin konutu tamamlayÄ±p hak sahiplerine teslim ettiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda devam eden 75 bin konut tamamlanacak ve sahiplerine teslim edilecek. Böylece 140 milyarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±mÄ± Türkiye'de konut alanÄ±nda gerçekleÅŸtirdik. ÇeÅŸitli kamu binalarÄ±nÄ± da buna ilave etmemiz gerekiyor. Ä°ÅŸimiz bitmedi, devam ediyor. Hem çevre hem de ÅŸehircilik alanÄ±nda. 16 yÄ±lda hükümetlerimiz yeÅŸil alan miktarÄ±nÄ± 1,8 milyon hektar düzeyinde artÄ±rdÄ±. 3 milyar aÄŸacÄ± toprakla buluÅŸturduk. YeÅŸillik konusunda çok büyük emeklerimiz oldu. 99 depremi bize çok ÅŸey öÄŸretti. Depreme dayanÄ±klÄ±, emniyetli, saÄŸlÄ±klÄ± konutlar olmalÄ±. 5 milyon yapÄ± deprem riskine karÅŸÄ± yenilenmesine raÄŸmen en az 7 milyon yapÄ± stokunun yenilenmesine gerek var. 750 milyarlÄ±k bir bütçe. Dolar bazÄ±nda 200 milyar dolarlÄ±k bütçe. Gelecek 10-15 yÄ±l içinde inÅŸaat sektöründe hayli iÅŸimiz var."