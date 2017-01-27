Yunanistan'dan darbeci askerlerin iadesi ikinci kez talep edildi

Yunanistan'a darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kaÃ§an askerlerin iade talebi iÃ§in Ã¼lkeye ikinci kez dosya gÃ¶nderildi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere iliÅŸkin ikinci iade talebi dosyasÄ±nÄ± Yunanistan'a gönderdi.AlÄ±nan bilgiye göre, BakanlÄ±k 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için iade dosyasÄ± hazÄ±rladÄ±. HazÄ±rlanan ikinci iade dosyasÄ± Yunanistan'a gönderildi.Söz konusu 8 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye, Yunanistan'dan askerlerin iade edilmesini talep etmiÅŸti. Askerlerin durumlarÄ± yerel mahkemece ele alÄ±nmÄ±ÅŸ, üç askerin Türkiye'ye iadesi kabul edilmiÅŸ, beÅŸ askerin iadesi ise reddedilmiÅŸti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri BaÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuÅŸ, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiÄŸi üç darbeci asker de temyiz baÅŸvurusu yapmÄ±ÅŸtÄ±.Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermiÅŸti.