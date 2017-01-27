CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan MÃ¼teahhitler acÄ±masÄ±zca yolsuzluk yapÄ±yor

BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde toplanan Åžehircilik ÅžurasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mÃ¼teahhitlerin Ã¼zerinden prim yaptÄ±ÄŸÄ± "Kot" sorununa dikkat Ã§ekti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Ä°stanbul BoÄŸazÄ± çevresindeki yapÄ±laÅŸmaya tepki göstererek, "Bunun anayasasÄ±nÄ± yapmalÄ±yÄ±z" dedi. ErdoÄŸan, "Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n hali ortada. BoÄŸazÄ± felç ettiler. Neden, bu yüzden. O güzelim boÄŸazda 5-6-7 kat binalar. Niye? KararlÄ± bir duruÅŸ sergilenmediÄŸi için. Bununla ilgili BoÄŸaz yasasÄ±nÄ±n yeniden ele alÄ±nmasÄ± lazÄ±m. Bunun için bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kararlÄ± bir adÄ±m atmasÄ± gerekiyor. Bunun anayasasÄ±nÄ± kurmamÄ±z lazÄ±m. Hükümetimizin çok ciddi karar almasÄ± gerekir" dedi.

MÜTEAHHÄ°TLERE KIZDI: GEÇ O Ä°ÅžLERÄ°

ErdoÄŸan, "Ben yatay mimariden yanayÄ±m. Ä°nsan topraÄŸa yakÄ±n yaÅŸamalÄ±dÄ±r. Dikey mimarinin altÄ±nda yatan gerçek; az topraktan çok para kazanmaktÄ±r" dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, müteahhitlerin üzerinden prim yaptÄ±ÄŸÄ± "Kot" sorununa da dikkat çekti. ErdoÄŸan, "Beyefendi inÅŸaatÄ± en yüksek noktadan alÄ±yor. Denizden bakÄ±yorsun 2-3 kat görünüyor ama 5-6 kat bina çÄ±kÄ±yor. Bu iÅŸi kökünden kazÄ±mamÄ±z lazÄ±m. Bodrum diyorsun, adam zemin yapÄ±yor. Bu konularda belediyelerimizin hassas davranmamÄ±z lazÄ±m. Bodrumu zemine dönüÅŸtüren anlayÄ±ÅŸ bana göre ihanettir. Ä°ÅŸte efendim ÅŸuradan, buradan kazanmak istiyorum. Geç o iÅŸleri! Kazanmak istiyorum derken ÅŸehre ihanet ediyorsun, ihanet!" "BatÄ± medeniyeti sahip olduÄŸu devasa üretim kapasitesine raÄŸmen insanlÄ±ÄŸÄ±n mutluluÄŸuna aynÄ± oranda katkÄ± sunamÄ±yor.Bizim medeniyetimizde ÅŸehirler, mahalleler ve sokaklar insanÄ±n yaratÄ±cÄ±sÄ±na yöneliÅŸinin simgesidir.ArtÄ±k tarihimize, kültürümüze ÅŸehirlerimizin karakteristiÄŸine uygun binalar inÅŸa etme dönemi gelmiÅŸtir.

"BEN DÄ°KEY MÄ°MARÄ°DEN YANA DEÄžÄ°LÄ°M"

Ben dikey mimariden yana deÄŸilim, ben yatay mimariden yanayÄ±m. Bugünün Türkiye'si böyle bir çirkinliÄŸi, böyle bir nobranlÄ±ÄŸÄ± asla hak etmiyor. Dikey mimarinin altÄ±nda yatan gerçek az topraktan çok para kazanmaktÄ±r. Åžehircilik konusunda tarihimizden ibret alarak hatalarÄ±mÄ±zÄ±n tekrarÄ±nÄ± önlemek zorundayÄ±z.

"MANHATTAN'DAKÄ° BÄ°NALARDA RUHSUZLUÄžU GÖRÜRSÜNÜZ"

Åžehirlerimiz kentsel dönüÅŸüm projeleriyle, gecekondu yapÄ±larÄ±n istilalarÄ±ndan kurtulurken, ÅŸahsiyetsiz projelere de teslim olmamalÄ±dÄ±r. Sadece rant, kar, kazanç odaklÄ± anlayÄ±ÅŸla böyle bir ÅŸehir inÅŸasÄ± gerçekleÅŸtiremeyiz. Ä°nsanlara huzur deÄŸil, gerginlik veren bir ÅŸehir sorunlu bir ÅŸehirdir. Manhattan'Ä± düÅŸünün, orada bir ruhsuzluk olduÄŸunu görürsünüz. Orada bir insan medeni olarak yaÅŸÄ±yorum diyemez. OdanÄ±za çÄ±karsÄ±nÄ±z, beton yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ± görürsünüz. YeÅŸili görmek mümkün deÄŸil.

"DÜNYANIN 30 ÅžEHRÄ°NÄ°N ORTAK ÖZELLÄ°ÄžÄ°: TERÖR"

Bugün dünyanÄ±n 30 ÅŸehrinin ortak özelliÄŸi hepsinin de terör tehdidi altÄ±nda bulunmasÄ±dÄ±r. Sorun çözmek, toplumun bir kesimini diÄŸerlerinden tehcir edecek yapÄ± adacÄ±larÄ± oluÅŸturma anlamÄ±na gelmemelidir. Bu birliktelik herkesin, diÄŸerinin halini görmesine, yardÄ±m elini oluÅŸturmasÄ±na, yarasÄ±nÄ± sarmasÄ±na imkan saÄŸlamaktadÄ±r. BireyselleÅŸmeyi teÅŸvik eden yapÄ±laÅŸmalar, dünya cennetini cehenneme çevirir. Åžehir dediÄŸimiz zaman üzerinde durmamÄ±z gereken pek çok husus bulunuyor.

"TOKÄ° BÄ°NALARI BAÅžTA OLMAK ÜZERE…"

1940'lardan itibaren çarpÄ±k yapÄ±laÅŸmanÄ±n yanÄ±nda aynÄ± kiÅŸiliksiz projenin apartmanlar, siteler ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. TOKÄ° binalarÄ± baÅŸta olmak üzere, artÄ±k ülkemizde tarihimize, kültürümüze, hayat tarzÄ±na uygun binalar dönemi gelmiÅŸtir. Sadece beton, demir, tuÄŸla yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±ndan oluÅŸan o yapÄ±lar yaylalarÄ±zÄ±, kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±zÄ± iÅŸgal etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

"RANT ODAKLI ANLAYIÅžLA ÅžEHÄ°R Ä°NÅžA EDEMEYÄ°Z"

Rant odaklÄ± anlayÄ±ÅŸla ÅŸehir inÅŸasÄ± gerçekleÅŸtiremeyiz. Ä°nsan öncelikli inÅŸa anlayÄ±ÅŸÄ± ile yola devam etmeliyiz. Bizim kültürümüzde zenginle fakir, patronla iÅŸçi aynÄ± mahallede bir ses iÅŸitimi mesafede oturabilmektedir.

"BÄ°REYSELLEÅžMEYÄ° TEÅžVÄ°K EDEN YAPILAÅžMALAR DÜNYAYI CEHENNEME ÇEVÄ°RÄ°R"

Bugün dünyanÄ±n 30 ÅŸehrinin ortak özelliÄŸi hepsinin de terör tehdidi altÄ±nda bulunmasÄ±dÄ±r. Sorun çözmek, toplumun bir kesimini diÄŸerlerinden tehcir edecek yapÄ± adacÄ±larÄ± oluÅŸturma anlamÄ±na gelmemelidir. Bu birliktelik herkesin, diÄŸerinin halini görmesine, yardÄ±m elini oluÅŸturmasÄ±na, yarasÄ±nÄ± sarmasÄ±na imkan saÄŸlamaktadÄ±r. BireyselleÅŸmeyi teÅŸvik eden yapÄ±laÅŸmalar, dünya cennetini cehenneme çevirir. Åžehir dediÄŸimiz zaman üzerinde durmamÄ±z gereken pek çok husus bulunuyor.

"TOPLUMDAN UZAK TEK BAÅžINA YAÅžAMAK Ä°NSANIN FITRATINA AYKIRI"

Toplumdan uzak tek baÅŸÄ±na yaÅŸamak insan fÄ±tratÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. Åžehirler bu fÄ±tri ihtiyaçtan doÄŸmuÅŸtur. Medeniyet kavramÄ±nÄ±n insanlarÄ±n bir arada yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸehirleri ifade eden geniÅŸ bir anlam dünyasÄ± vardÄ±r.

"FETÖ'NÜN AFRÄ°KA'DAKÄ° TAHRÄ°BATLARINI GÄ°DERECEÄžÄ°Z"

ErdoÄŸan'dan Afrika'ya FETÖ uyarÄ±sÄ±: YarÄ±n devlete sÄ±zdÄ±klarÄ±nda çok geç olabilir(DoÄŸu Afrika ziyareti) Önümüzdeki dönemde bir yandan FETÖ'nün oradaki tahribatlarÄ±nÄ± giderecek, hem de yeni ve çok saÄŸlam temellerle adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte atacaÄŸÄ±z. 'Biz bu kadarÄ±nÄ± bilmiyorduk' diyorlar. Belgeleri, her ÅŸeyi önlerine koyunca 'GereÄŸini yapacaÄŸÄ±z' demeye baÅŸladÄ±lar.

"YEREL MÄ°MARÄ°YE UYGUN HAREKET EDELÄ°M"

Ülkemizde yÄ±kÄ±lÄ±p yeniden yapÄ±lmasÄ± gerken 6 milyonun üzerinde bina belirlenmiÅŸtir. Afetlerin ne zaman geleceÄŸi belli olmaz. Bizim elimizi çabuk tutmamÄ±z lazÄ±m. Kentsel dönüÅŸüm için bugüne kadar 2.5 milyar lira kaynak kullanÄ±ldÄ±. Kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ne olur yerel mimariye uygun hareket edelim.

"MÜTEAHHÄ°TLER ACIMAZCA YOLSUZLUK YAPIYOR, ÅžEHRE Ä°HANET EDÄ°YOR"

Bugün tekraren söylüyorum. Kot denilen bir olay var. Müteahhitler bununla ilgili acÄ±masÄ±z bir ÅŸekilde yolsuzluk yapÄ±yorlar. Kotu denizden verme anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± getirmemiz lazÄ±m. Meyilli bir arazi. Beyefendi en yüksek noktadan alÄ±yor. Böyle yapÄ±nca 2-3 kat yerine 5-6 kat bina çÄ±kÄ±yor. Bu iÅŸi kökünden kazÄ±mamÄ±z lazÄ±m. Her taraftan bakÄ±nca güzellik olmasÄ± lazÄ±m. Bodrum diyorsun adam zemin yapÄ±yor. Bu konularda belediyelerin hassas davranmasÄ± lazÄ±m. Bodrum güneÅŸi görmeyen yerdir. EtrafÄ±nÄ± açmak suretiyle bodrumu zemine dönüÅŸtüren anlayÄ±ÅŸ ihanet içerisindedir. Yetkililer buna müsaade etmemeli. Åžuradan buradan kazanmak istiyoruz... Geçin o iÅŸleri. Kazanmak isterken ÅŸehre ihanet ediyorsun, ihanet. Ä°nsanÄ±n ÅŸehirler üzerinde hakkÄ± olduÄŸu gibi ÅŸehirlerin de insanlar üzerinde haklarÄ± vardÄ±r. Medeni olacaksak böyle olacaÄŸÄ±z."BOÄžAZ'A ANAYASA LAZIM"

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n hali ortada. BoÄŸazÄ± felç ettiler. Ä°stanbul felç. Neden? Bu yüzden. O güzelim boÄŸazda 5,6,7 kat binalar. Nerede bunlar. Ön görünümde. KararlÄ± bir duruÅŸ sergilenmediÄŸi için. BoÄŸaz yasasÄ±nÄ±n yeniden ele alÄ±nÄ±p çÄ±karÄ±lmasÄ± lazÄ±m. BakanlÄ±k ve hükümet kararlÄ± bir adÄ±m atmalÄ±. Bunu sÄ±fÄ±rlayalÄ±m demiyorum, inÅŸaatlarÄ±n boÄŸazda yapÄ±lmasÄ±ndan da yanayÄ±m. Çirkin yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±lÄ±p onlarÄ±n yerine inÅŸaat yapÄ±lsÄ±n ama bunun anayasasÄ± olsun. Bu adÄ±mÄ± da atmamÄ±z lazÄ±m. BoÄŸazÄ±n doÄŸal güzelliÄŸine aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararla bir farklÄ±lÄ±k getirelim."