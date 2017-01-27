Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/01/2017 20:29

Bakan BozdaÄŸ Yunanistan'a o konuda tepki gÃ¶sterdi


Yunanistan'Ä±n darbeci askerleri geri gÃ¶ndermemesi Ã¼zerine Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "Yunanistan'Ä±n bu kararÄ±, TÃ¼rkiye-Yunanistan iliÅŸkilerine tamiri oldukÃ§a gÃ¼Ã§ ve Ã§ok uzun zaman alacak bÃ¼yÃ¼k bir zarar vermiÅŸtir" dedi.

Yunanistan mahkemesinin 8 darbeciyi iade etmeme kararÄ±nÄ± "YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r ve herkesi baÄŸlar" diyerek savunan Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±'na Türkiye'den sert tepki geldi.Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kararÄ±n adli deÄŸil siyasi olduÄŸunu vurguladÄ±.BozdaÄŸ ÅŸunlarÄ± belirtti:Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'Ä±n reddi,haksÄ±z ve siyasi bir karardÄ±r.KararÄ± yargÄ±nÄ±n vermesi,gerçeÄŸi deÄŸiÅŸtirmez. Yunanistan adli mercilerinin verdiÄŸi bu haksÄ±z ve yanlÄ±ÅŸ karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez.Yunanistan'Ä±n bu kararÄ±, Türkiye-Yunanistan iliÅŸkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiÅŸtir.Yunanistan'Ä± bu kararÄ±ndan vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum.

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