ABD'li oyuncunun ErdoÄŸan'Ä± ziyaretinde ilginÃ§ anlar yaÅŸandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, ABD'li oyuncu Lindsay Lohan'Ä± kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan'Ä± kabul etti.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lohan ve Suriye'nin doÄŸu Halep bölgesindeki katliamÄ±, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaÅŸÄ±ndaki Bana el-Abed'i de kabul etti.BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen kabulde Lohan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktÄ±.

Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lohan, daha önce Ä°stanbul Sultanbeyli'de yaÅŸayan Suriyeli bir aileyi ziyaretinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliÄŸi yapma anlamÄ±nda büyük bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Bütün dünyanÄ±n kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Türkiye'nin Suriyeli mültecilere çok güzel bir ÅŸekilde ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Lohan, "Onun için de daha önce 'Dünya 5'ten büyüktür.' ifadesini kalÄ±n kalÄ±n harflerle çizdim. Dünyada birçok ülkenin yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Türkiye yaptÄ±. 5 büyük ülke söz verdi, ama sözlerini tutmadÄ±. Türkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan dezenformasyon nedeniyle Türkiye'ye gelmeye korkanlar oluyor, ama ben kendimi çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.