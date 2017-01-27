Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/01/2017 22:22

ABD'li oyuncunun ErdoÄŸan'Ä± ziyaretinde ilginÃ§ anlar yaÅŸandÄ±

Lindsay Lohan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, ABD'li oyuncu Lindsay Lohan'Ä± kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan'Ä± kabul etti.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lohan ve Suriye'nin doÄŸu Halep bölgesindeki katliamÄ±, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaÅŸÄ±ndaki Bana el-Abed'i de kabul etti.BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen kabulde Lohan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktÄ±.

Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lohan, daha önce Ä°stanbul Sultanbeyli'de yaÅŸayan Suriyeli bir aileyi ziyaretinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliÄŸi yapma anlamÄ±nda büyük bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Bütün dünyanÄ±n kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Türkiye'nin Suriyeli mültecilere çok güzel bir ÅŸekilde ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Lohan, "Onun için de daha önce 'Dünya 5'ten büyüktür.' ifadesini kalÄ±n kalÄ±n harflerle çizdim. Dünyada birçok ülkenin yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Türkiye yaptÄ±. 5 büyük ülke söz verdi, ama sözlerini tutmadÄ±. Türkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan dezenformasyon nedeniyle Türkiye'ye gelmeye korkanlar oluyor, ama ben kendimi çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bakan BozdaÄŸ Yunanistan'a o konuda tepki gÃ¶sterdi

Yunanistan'Ä±n darbeci askerleri geri gÃ¶ndermemesi Ã¼zerine Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "Yunanistan'Ä±n bu kararÄ±, TÃ¼rkiye-Yunanistan iliÅŸkilerine tamiri oldukÃ§a gÃ¼Ã§ ve Ã§ok uzun zaman alacak bÃ¼yÃ¼k bir zarar vermiÅŸtir" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan MÃ¼teahhitler acÄ±masÄ±zca yolsuzluk yapÄ±yor

BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde toplanan Åžehircilik ÅžurasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mÃ¼teahhitlerin Ã¼zerinden prim yaptÄ±ÄŸÄ± "Kot" sorununa dikkat Ã§ekti.

darbeci askerler

Yunanistan'dan darbeci askerlerin iadesi ikinci kez talep edildi

Yunanistan'a darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kaÃ§an askerlerin iade talebi iÃ§in Ã¼lkeye ikinci kez dosya gÃ¶nderildi