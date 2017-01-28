HDP'li vekiller gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan HDP Ä°stanbul Milletvekili HÃ¼da Kaya ve HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

HDP'li iki milletvekili geceyarÄ±sÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Hüda Kaya Afyon'da, Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ da DiyarbakÄ±r'daki evinde ekipler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak emniyete götürüldü. HDP Ä°stanbul Milletvekili Hüda Kaya, hakkÄ±nda yürütülen bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda Afyonkarahisar'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaya'nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± HDP Van Milletvekili Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m, Twitter hesabÄ±ndan duyurdu. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesaj ile Kaya'nÄ±n DiyarbakÄ±r'daki bir dava için Afyon'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SAÄžLIK KONTROLÜNDEN GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Afyonkarahisar ve Ä°zmir Emniyet Müdürlüklerine baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan hakkÄ±ndaki bir soruÅŸturma doÄŸrultusunda gözaltÄ±na alÄ±nan Kaya, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi.

8 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINMIÅžTI

Kaya, 8 AralÄ±k 2016'da da evinin önünden gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'nÄ±n hakkÄ±nda açÄ±lan bir dosyadaki 'zorla getirme kararÄ±' uyarÄ±nca gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

HDP'LÄ° BEÅžTAÅž DA DÄ°YARBAKIR'DA EVÄ°NDE GÖZALTINA ALINDI

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü bir terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, DiyarbakÄ±r'daki evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r'da yürütülmekte olan bir terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, DiyarbakÄ±r'daki evinde, gece yarÄ±sÄ± sÄ±ralarÄ±nda polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BeÅŸtaÅŸ, DiyarbakÄ±r Adliyesi'ne çÄ±karÄ±ldÄ±.