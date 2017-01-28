CHP'li katip Ã¼ye Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in o faturasÄ± Meclis'i kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã¼yelerinden CHP'li kÃ¢tip Ã¼ye Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in hem telefon konuÅŸmalarÄ± hem de Adana'daki seÃ§mene Ã¶zel gÃ¼nlerde gÃ¶nderdiÄŸi mektuplar nedeniyle 1 milyon 200 bin TL'lik faturasÄ± Meclis'te karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa sebep oldu.

Habertürk Gazetesi'nden Saliha Çolak'Ä±n haberine göre, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan tatile giren TBMM'de kulisler ilginç bir haberle çalkalanÄ±yor. HaberleÅŸme giderlerini TBMM'nin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyelerinden birinin 1 milyon 200 bin TL'lik faturasÄ±, Meclis'i karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Divan üyeleri konuyu gündeme getirdi, ancak isim telaffuz edilmedi. Dün akÅŸam saatlerinde de 'rekor' kÄ±ran vekilin CHP'li kâtip üye Elif DoÄŸan Türkmen olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bu rakama, Türkmen'in hem telefon konuÅŸmalarÄ± hem de Adana'daki seçmene özel günlerde gönderdiÄŸi mektuplar neden oldu.

TÜRKMEN: ÅžOKE OLDUM

Fatura nedeniyle Türkmen'e CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun da tepki gösterdiÄŸi öÄŸrenildi. Türkmen ise ÅŸunlarÄ± söyledi:"Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldÄ±klarÄ±nÄ± hiç bilmiyorum. Henüz öÄŸrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis'teki tuvaletin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile söndürürüm. Gerçekten ÅŸok oldum. KeÅŸke uyarsalardÄ±, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalÄ± olduÄŸunu bilsem kullanmazdÄ±m. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam." TBMM, vekillerin 1 yÄ±l içinde 2 maaÅŸ tutarÄ±na kadar olan telefon ve posta masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyeleri için bir üst sÄ±nÄ±r bulunmuyor.