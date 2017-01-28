Bakan IÅŸÄ±k Yunanistan'Ä±n darbeci askerleri iade etmeme kararÄ±nÄ± bÃ¶yle deÄŸerlendirdi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± kaÃ§an 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye iade etmeme kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek, "Maalesef aylar sÃ¼ren yargÄ±lamanÄ±n sonunda Yunanistan'daki yÃ¼ksek mahkemenin verdiÄŸi karar tam bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. YanlÄ±ÅŸ yoldalar" dedi.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k açÄ±klamlarÄ±nda, "Yunanistan, bu kararÄ±yla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlÄ±ÅŸ bir yolda olduÄŸunu da ortaya koymuÅŸ oldu. Yunanistan'dan acilen beklediÄŸimiz, bu yanlÄ±ÅŸ ve haksÄ±z kararÄ±n bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kiÅŸinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir."

DARBECÄ°LER MASUMSA AKLANIR, MASUM DEÄžÄ°LSE CEZALARINI ALMALIDIR

IÅŸÄ±k açÄ±klamalarÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: "Bunlardan 8 tanesi Yunanistan'a kaçtÄ±. Bizim, komÅŸu ülkemiz Yunanistan'dan en tabii beklentimiz nedir? BunlarÄ±n bir an önce Türkiye'ye iade edilmeleri, Türk yargÄ±sÄ±nÄ±n önüne çÄ±karÄ±lmalarÄ± ve eÄŸer masumsalar yargÄ± önünde aklanmalarÄ±, masum deÄŸillerse de gereken cezayÄ± almalarÄ±. Bu karar siyasi bir karardÄ±r. Bir grubun darbeye katÄ±lmasÄ± için, darbeci sayÄ±lmasÄ± için daha ne yapmasÄ± gerekiyordu? 248 insanÄ±n ÅŸehit edildiÄŸi, 2 bin 193 insanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± hain darbe giriÅŸimine katÄ±lmÄ±ÅŸ 8 kiÅŸinin iade edilmesi için daha ne gerekiyordu?"

"YUNANÄ°STAN PKK KONUSUNDA DA HAYAL KIRIKLIÄžI YARATAN KARARLAR ALMIÅžTI"

"Yunanistan'Ä±n biz bugüne kadar PKK ve DHKP-C konusundaki tavrÄ±nÄ± biliyoruz. O dönem bu örgütlerle ilgili Türkiye'yi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratan pek çok kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Yunanistan, bu kararÄ±yla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlÄ±ÅŸ bir yolda olduÄŸunu da ortaya koymuÅŸ oldu. Yunanistan'dan acilen beklediÄŸimiz, bu yanlÄ±ÅŸ ve haksÄ±z kararÄ±n bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kiÅŸinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir. Türkiye olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceÄŸiz."