Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/01/2017 14:10

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May TÃ¼rkiye'de


ABD ziyaretinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelen Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, AnÄ±tkabir ziyaretinin ardÄ±ndan BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ErdoÄŸan ile bir araya geldi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD ziyaretinin ardÄ±ndan Türkiye'ye geldi.  May, Ankara ziyaretinin ilk duraÄŸÄ±nda AnÄ±tkabir'i ziyaret ederken, sonrasÄ±nda BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ne giderek CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bir araya geldi.  Cuma günü ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüÅŸen ve ABD'den direkt Türkiye'ye gelen May'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan'la olan görüÅŸmesinde önceliÄŸinin iki ülke arasÄ±ndaki ticaret anlaÅŸmalarÄ± olduÄŸu bildirildi.

''STRATEJÄ°K GÜVENLÄ°K ORTAKLIÄžI''  

Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sürecine giren Ä°ngiltere'nin ticari iÅŸbirliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra güvenlik konusunu da Ankara'da masaya yatÄ±rmak istediÄŸi ve Türkiye ile 'stratejik güvenlik ortaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ± kaydedildi.  Öte yandan ticaret ve güvenlik alanlarÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi çabalarÄ±nÄ± doÄŸrulayan BaÅŸbakan May'in sözcüsü, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda güçlü bir ÅŸekilde Türkiye demokrasisinin ve kurumlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± duyurdu.

BEYAZ SARAY'DA EL ELE

Ankara'ya sabah erken saatlerde ulaÅŸan Theresa May'in Washington ziyaretinden geriye kalan bir kare ise Ä°ngiltere'de gündem oldu.  Bir fotoÄŸrafçÄ±nÄ±n yakaladÄ±ÄŸÄ± Donald Trump ile Theresa May'i el ele gösteren kare, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.  Ä°ngiliz gazeteleri iki liderin bu karesini 'El ele, mutlu çift', 'Elini tutmak istiyorum' ve 'Beyaz Saray'da aÅŸk' gibi alaycÄ± baÅŸlÄ±klarla okuyucularÄ±na duyurdu.

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Bakan IÅŸÄ±k Yunanistan'Ä±n darbeci askerleri iade etmeme kararÄ±nÄ± bÃ¶yle deÄŸerlendirdi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± kaÃ§an 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye iade etmeme kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek, "Maalesef aylar sÃ¼ren yargÄ±lamanÄ±n sonunda Yunanistan'daki yÃ¼ksek mahkemenin verdiÄŸi karar tam bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. YanlÄ±ÅŸ yoldalar" dedi.


CHP'li katip Ã¼ye Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in o faturasÄ± Meclis'i kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã¼yelerinden CHP'li kÃ¢tip Ã¼ye Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in hem telefon konuÅŸmalarÄ± hem de Adana'daki seÃ§mene Ã¶zel gÃ¼nlerde gÃ¶nderdiÄŸi mektuplar nedeniyle 1 milyon 200 bin TL'lik faturasÄ± Meclis'te karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa sebep oldu.


HDP'li vekiller gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan HDP Ä°stanbul Milletvekili HÃ¼da Kaya ve HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.