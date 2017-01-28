Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May TÃ¼rkiye'de

ABD ziyaretinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelen Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, AnÄ±tkabir ziyaretinin ardÄ±ndan BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ErdoÄŸan ile bir araya geldi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD ziyaretinin ardÄ±ndan Türkiye'ye geldi. May, Ankara ziyaretinin ilk duraÄŸÄ±nda AnÄ±tkabir'i ziyaret ederken, sonrasÄ±nda BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ne giderek CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bir araya geldi. Cuma günü ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüÅŸen ve ABD'den direkt Türkiye'ye gelen May'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan'la olan görüÅŸmesinde önceliÄŸinin iki ülke arasÄ±ndaki ticaret anlaÅŸmalarÄ± olduÄŸu bildirildi.

''STRATEJÄ°K GÜVENLÄ°K ORTAKLIÄžI''

Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sürecine giren Ä°ngiltere'nin ticari iÅŸbirliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra güvenlik konusunu da Ankara'da masaya yatÄ±rmak istediÄŸi ve Türkiye ile 'stratejik güvenlik ortaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ± kaydedildi. Öte yandan ticaret ve güvenlik alanlarÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi çabalarÄ±nÄ± doÄŸrulayan BaÅŸbakan May'in sözcüsü, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda güçlü bir ÅŸekilde Türkiye demokrasisinin ve kurumlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± duyurdu.

BEYAZ SARAY'DA EL ELE

Ankara'ya sabah erken saatlerde ulaÅŸan Theresa May'in Washington ziyaretinden geriye kalan bir kare ise Ä°ngiltere'de gündem oldu. Bir fotoÄŸrafçÄ±nÄ±n yakaladÄ±ÄŸÄ± Donald Trump ile Theresa May'i el ele gösteren kare, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Ä°ngiliz gazeteleri iki liderin bu karesini 'El ele, mutlu çift', 'Elini tutmak istiyorum' ve 'Beyaz Saray'da aÅŸk' gibi alaycÄ± baÅŸlÄ±klarla okuyucularÄ±na duyurdu.