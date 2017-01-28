Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/01/2017 14:10

Bakan Soylu TerÃ¶ristleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± veya iÃ§erisi fark etmez bulup cezalarÄ±nÄ± vereceÄŸiz


TerÃ¶ristleri her noktada arayan askerlerin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlar hakkÄ±nda konuÅŸan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Son zamanlarda daÄŸlarda yoklar, sizin kuvvetiniz ve milletimizin desteÄŸinden kaÃ§Ä±yorlar. Nerede olurlarsa olsunlar sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± veya iÃ§erisi fark etmez, onlarÄ± bulup cezalarÄ±nÄ± vereceÄŸiz." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler ile Batman'a geldi. Soylu ve beraberindekiler, Batman Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸünde polislerle bir araya geldi.Soylu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bu coÄŸrafyanÄ±n bir güzelliÄŸi olduÄŸunu, yÄ±llardan beri bu coÄŸrafyada mücadeleler verildiÄŸini anlatarak, edilmesinin de bir nedeninin olduÄŸunu, bu coÄŸrafyaya göz dikenlerin bulunduÄŸunu belirtti.Milletin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, istiklaline, hür iradesine göz dikenlerin bulunduÄŸuna dikkati çeken Soylu, ÅŸöyle devam etti: "DoÄŸu ile batÄ± arasÄ±nda belki de dünyanÄ±n bir çoÄŸunun 'ah bende de olsa' diye iç geçirdiÄŸi ve hem bir taraftan Ä°pek Yolunun hem bir taraftan enerji geçiÅŸ güzergahÄ±nÄ±n hem bir taraftan da insan kaynaklarÄ±nÄ±n batÄ±daki ülkelerden üstünlüÄŸü olan bir coÄŸrafya. BurasÄ± tarihi medeniyeti olan bir ülke. Merhamet ve ÅŸefkati, zenginliÄŸin ve paranÄ±n altÄ±nda ezdirmeyen insanlÄ±ÄŸÄ± ve kardeÅŸliÄŸi her ÅŸeyin önünde tutan bir coÄŸrafya. Onun için muhafazasÄ± da meÅŸakkatli, içinde yaÅŸamasÄ± da bir o kadar güzel bir coÄŸrafya. Sizler bu coÄŸrafya da bu güzel topraklarda milletin, kardeÅŸlik içerisinde olmasÄ±nÄ±n demokrasiye karÅŸÄ± duranlara hukukun üstünlüÄŸünü savunarak bu milletin eminlerisiniz. Ä°nanÄ±n ki özel harekat dendiÄŸinde milletin kalbine bir eminlik, kuvvet gelmektedir ve memleketin her noktasÄ±nda size karÅŸÄ± bir muhabbet size karÅŸÄ± bir sevgi ve güven var."

"Yolumuz ve bahtÄ±mÄ±z da açÄ±ktÄ±r"

Soylu, Allah'a inanan birisi olarak, bu coÄŸrafyayÄ± muhafaza etmek, ezan-Ä± Muhammediyeyi, özgürlüÄŸün ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sembolü olan ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ± 780 bin kilometre karede dalgalandÄ±rmak için tutmak durumunda olduklarÄ±nÄ± ifade etti.SorumluluklarÄ±nÄ± bildiklerini vurgulayan Soylu, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle tamamladÄ±:"Devletin bir hiyerarÅŸisi vardÄ±r ama bu sofranÄ±n bir hiyerarÅŸisi yoktur. Hepimiz eÅŸitiz, biriz, dengiz. Mesainin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ± Ankara'da bir kÄ±smÄ±nÄ± Anadolu'nun çeÅŸitli yerlerinde geçirdiÄŸimiz için aslÄ±nda bir hafta, 10-15 gün bu coÄŸrafyada kalmak istediÄŸimi herkes biliyor. Esas mesele buradadÄ±r, burayÄ± çözdüÄŸümüz an Türkiye'de çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ imkanÄ± bulabilmesi bir taraftan GüneydoÄŸu'daki bir taraftan batÄ±daki bir taraftaki Karadeniz'deki, Adana ve Mersin'deki kardeÅŸlerimiz her taraftan iÅŸ bulabilmesi rahattÄ±r. HayatÄ±n çok daha iyi idame ettirebilmesi daha kolaydÄ±r. Türkiye'nin yÄ±llarca baÅŸÄ±na bela edilen bu musibetten Türkiye'yi kurtardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z andan itibaren yolumuz ve bahtÄ±mÄ±z da açÄ±ktÄ±r."

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