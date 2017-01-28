Ä°ÅŸte Theresa May ile ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden Ã§Ä±kan karar

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bugÃ¼n BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bir araya geldi. May ile ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden, ""Bundan sonraki sÃ¼reÃ§, TÃ¼rkiye ile Ä°ngiltere arasÄ±nda Ã§ok daha farklÄ± konuma gidecektir" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n sözlerinden satÄ±rbaÅŸlarÄ±:"Bu görüÅŸmemizde gerek siyasi gerek askeri gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunlarÄ±, terörle mücadele konusunu ele alma fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduk. Türkiye-Ä°ngiltere zaten müÅŸterek hareket edebilen iki ülke. Ä°ki NATO ülkesi olarak sürekli dayanÄ±ÅŸma halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceÄŸimizi, savunma sanayinde ne gibi adÄ±mlar atabileceÄŸimizi konuÅŸtuk. Bundan sonraki süreç, Türkiye ile Ä°ngiltere arasÄ±nda çok daha farklÄ± konuma gidecektir.

"STRATEJÄ°K ORTALIK KONUSUNU KONUÅžTUK"

Åžu anda 15.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çÄ±karmayÄ± hedef olarak belirledik. AramÄ±zda stratejik ortaklÄ±k konusunu konuÅŸtuk. 2010 yÄ±lÄ±nda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu adÄ±mÄ±n geliÅŸerek devam etmesini konuÅŸarak.

"BÄ°ZÄ° MUTLU EDECEKTÄ°R"

Bir Türk firmasÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'de çok önemli bir ihaleyi kazanmak suretiyle orada botlar yapacak olmasÄ± önemli bir geliÅŸme. Türk firmalarÄ±nÄ±n Ä°ngiltere piyasasÄ±na girmesi sevindirici. Ä°ngiltere'nin Türkiye'deki yatÄ±rÄ±mlara girmesi de bizi mutlu edecektir.

"SOMALÄ° VE KIBRIS MESELELERÄ°NÄ° KONUÅžTUK"

Suriye ve Irak iki ülke açÄ±sÄ±ndan büyük anlam ifade ediyor. Koalisyonla iliÅŸkileri farklÄ± bir konsepte oturtmak istiyoruz. Astana ve Cenevre süreçlerini aramÄ±zda konuÅŸtuk. Somali ve KÄ±brÄ±s meselelerini konuÅŸtuk. 3 garantör ülke, Türkiye, Ä°ngiltere ve Yunanistan KÄ±brÄ±s'ta neler yapabiliriz, bunlarÄ± aramÄ±zda görüÅŸtük. Ben gerçekten, attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlardan haz duydum. Bundan sonraki süreçte de bu baÅŸarÄ±nÄ±n devamÄ±na inanÄ±yorum. Gerek istihbarat gerekse savunma teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n birlikte çalÄ±ÅŸmasÄ±yla bu sürecin devam edeceÄŸine inanÄ±yorum."May'in açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:"Türkiye, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n en köklü dostlarÄ±ndan biridir. 15 Temmuz'da demokrasinize sahip çÄ±ktÄ±nÄ±z. Hukukun üstünlüÄŸü ve insan haklarÄ± önemli. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± da bunu teyit ettiler.

"Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° ARTIRACAÄžIZ"

Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir eÄŸitim ve bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± programÄ±yla savunma alanÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸimizi arttÄ±racaÄŸÄ±z. Mevcut iliÅŸkileri daha ileri taÅŸÄ±ma niyetindeyiz. Ä°ki ülke arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi, iki ülkenin de çÄ±karÄ±na olacaktÄ±r. Çok farklÄ± konularÄ± ele aldÄ±k. Tüm bunlarÄ±n altÄ±nda yatan önemli nokta ÅŸu oldu. Ä°ki ülke iliÅŸkilerini daha da ileri taÅŸÄ±malÄ±dÄ±r."