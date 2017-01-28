Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/01/2017 19:15

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Meksika duvarÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± duvarla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siz duvar Ã¶rersiniz, o duvar Ã§Ã¶zÃ¼m olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yÄ±kÄ±lÄ±r. Berlin duvarÄ± da yerle bir oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lacak duvarÄ± deÄŸerlendirdi. Duvar yapmanÄ±n mülteci sorununa çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m "Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yÄ±kÄ±lÄ±r. Berlin duvarÄ± da yÄ±llarca durdu durdu, bir gün yerle bir oldu. Niye? Çünkü deÄŸiÅŸimin önünde durulamaz. DeÄŸiÅŸimi yakalamak lazÄ±m. Bölgesel sorunlarÄ± halÄ±nÄ±n altÄ±na süpürmekle çözemeyiz. SorunlarÄ±n üzerine gitmemiz lazÄ±m, büyümeden çözmemiz lazÄ±m." dedi.

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Ä°ÅŸte Theresa May ile ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden Ã§Ä±kan karar

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bugÃ¼n BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bir araya geldi. May ile ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden, ""Bundan sonraki sÃ¼reÃ§, TÃ¼rkiye ile Ä°ngiltere arasÄ±nda Ã§ok daha farklÄ± konuma gidecektir" dedi.


Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May TÃ¼rkiye'de

ABD ziyaretinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelen Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, AnÄ±tkabir ziyaretinin ardÄ±ndan BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ErdoÄŸan ile bir araya geldi.


Bakan Soylu TerÃ¶ristleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± veya iÃ§erisi fark etmez bulup cezalarÄ±nÄ± vereceÄŸiz

TerÃ¶ristleri her noktada arayan askerlerin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlar hakkÄ±nda konuÅŸan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Son zamanlarda daÄŸlarda yoklar, sizin kuvvetiniz ve milletimizin desteÄŸinden kaÃ§Ä±yorlar. Nerede olurlarsa olsunlar sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± veya iÃ§erisi fark etmez, onlarÄ± bulup cezalarÄ±nÄ± vereceÄŸiz." dedi.