BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Meksika duvarÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± duvarla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siz duvar Ã¶rersiniz, o duvar Ã§Ã¶zÃ¼m olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yÄ±kÄ±lÄ±r. Berlin duvarÄ± da yerle bir oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lacak duvarÄ± deÄŸerlendirdi. Duvar yapmanÄ±n mülteci sorununa çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m "Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yÄ±kÄ±lÄ±r. Berlin duvarÄ± da yÄ±llarca durdu durdu, bir gün yerle bir oldu. Niye? Çünkü deÄŸiÅŸimin önünde durulamaz. DeÄŸiÅŸimi yakalamak lazÄ±m. Bölgesel sorunlarÄ± halÄ±nÄ±n altÄ±na süpürmekle çözemeyiz. SorunlarÄ±n üzerine gitmemiz lazÄ±m, büyümeden çözmemiz lazÄ±m." dedi.