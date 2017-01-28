HDP'li vekil Altan Tan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± duvarla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siz duvar Ã¶rersiniz, o duvar Ã§Ã¶zÃ¼m olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yÄ±kÄ±lÄ±r. Berlin duvarÄ± da yerle bir oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.