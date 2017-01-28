HDP'li vekil Altan Tan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TerÃ¶r soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Altan Tan'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Edinilen bilgiye göre, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda operasyon yapan polis ekipleri, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Altan Tan'Ä± evinde gözaltÄ±na aldÄ±. Tan, DiyarbakÄ±r Adliyesi'ne götürülürken kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nÄ±ÅŸÄ±nÄ±, "Åžuan DiyarbakÄ±r'daki evimde polislerce gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yorum" diye duyurdu.