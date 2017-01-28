Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/01/2017 19:24

HDP'li vekil Altan Tan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


TerÃ¶r soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Altan Tan'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Edinilen bilgiye göre, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda operasyon yapan polis ekipleri, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Altan Tan'Ä± evinde gözaltÄ±na aldÄ±. Tan, DiyarbakÄ±r Adliyesi'ne götürülürken kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nÄ±ÅŸÄ±nÄ±, "Åžuan DiyarbakÄ±r'daki evimde polislerce gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yorum" diye duyurdu.

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Meksika duvarÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°ngiltere ile yeni bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± projesi yapacaÄŸÄ±z

Ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.


Ä°ÅŸte Theresa May ile ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden Ã§Ä±kan karar

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