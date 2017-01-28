BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°ngiltere ile yeni bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± projesi yapacaÄŸÄ±z

Ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, baÅŸ baÅŸa görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan heyetler arasÄ± görüÅŸmelere baÅŸkanlÄ±k etti. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan iki BaÅŸbakan kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçerek ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:Ä°kili iliÅŸkilerimizi etraflÄ±ca konuÅŸma imkanÄ± bulduk. Bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi konularÄ±nda gayret göstereceÄŸiz. Ä°ngiltere ile yeni bir savaÅŸ uçaÄŸÄ± projesi üzerinde çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

Ä°NGÄ°LTERE'NÄ°N AB'DEN AYRILMASI

Bu yeni duruma göre, Türkiye-Ä°ngiltere iliÅŸkilerinin de Avrupa BirliÄŸi'nden baÄŸÄ±msÄ±z olarak nasÄ±l geliÅŸtirileceÄŸi yönünde bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmasÄ±na karar verdik. Bu çalÄ±ÅŸma, çÄ±kÄ±ÅŸ süreciyle eÅŸ zamanlÄ± yürüyecek. ÇÄ±kÄ±ÅŸ tamamen gerçekleÅŸtiÄŸinde de Ä°ngiltere ile Türkiye arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ± için ilgili bakanlar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürecekler.

"KIBRIS'TA ÇÖZÜM ARAYIÅžLARI DEVAM EDÄ°YOR"

Çözüm her iki toplumun beklentilerini karÅŸÄ±lamalÄ±, adil olmalÄ±, iki kesimliliÄŸe dayanmalÄ± ve kalÄ±cÄ± olmalÄ±dÄ±r. Bu konuda garantör devletlerden BirleÅŸik KrallÄ±k ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz.

"FETÖ'NÜN Ä°NGÄ°LTERE'DEKÄ° FAALÄ°YETLERÄ° KONUSUNDA BÄ°LGÄ° VERDÄ°K"

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin asÄ±l aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduÄŸu gibi Ä°ngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fÄ±rsatÄ±mÄ±z oldu. Bu suç örgütünün uzantÄ±larÄ±na hukukun içerisinde gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± da SayÄ±n BaÅŸbakan'dan talep ettik.

"ORTAK TATBÄ°KATLAR YAPACAÄžIZ"

"Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduÄŸunu göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda havaalanlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸi, havaalanlarÄ±na gelen giden yolcularÄ±n terörle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± veya terörist ataklara karÅŸÄ± gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teyit edilmesi amacÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± havaalanlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸi konusunda her iki ülkenin sivil havacÄ±lÄ±k idareleri birlikte çalÄ±ÅŸacaklar. 2017 yÄ±lÄ± boyunca birtakÄ±m tatbikatlarÄ± gerçekleÅŸtirecekler.

"MÜLTECÄ° KONUSUNDA BM GARET GÖSTERMELÄ°"

Bölgesel sorunlarÄ± çözmek oradaki sorunlardan kaçanlara kapÄ±larÄ± kapatmakla olmuyor. Neticede uluslararasÄ± camianÄ±n, BM'nin, bütün ülkelerin daha fazla gayret gösterip sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri esas olandÄ±r. Bu konuda biz uluslararasÄ± camiadan, dostlarÄ±mÄ±zdan ÅŸunu bekliyoruz, Türkiye'nin yükünün hafiflemesi için daha fazla ellerini taÅŸÄ±n altÄ±na koysunlar. Takdir etmelerini takdir ediyoruz ama yetmez, yük almalarÄ±nÄ± da bekliyoruz.