CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum Ã¶ncesi meydanlara iniyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n referandum iÃ§in kampanyaya ÅŸubat ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlanÄ±yor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yaklaÅŸÄ±k 40 ÅŸehirde yapacaÄŸÄ± ziyaretlerle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini bire bir halka anlatacak. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla referandum süreci de hÄ±z kazanacak. ErdoÄŸan ÅŸubat ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda yurtiçi ziyaretlerini arttÄ±racak. ErdoÄŸan, nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak referandum öncesinde büyükÅŸehirler baÅŸta olmak üzere yaklaÅŸÄ±k 40 il ziyaret edecek ve yeni sistemi halka anlatacak.

REJÄ°M DEÄžÄ°ÅžMÄ°YOR VURGUSU YAPILACAK

Referandum sürecinde baÅŸta Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir olmak üzere Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun, Erzurum, Çanakkale, Kocaeli, DiyarbakÄ±r, Yozgat, Van gibi illerde toplu açÄ±lÄ±ÅŸlar ve halkla buluÅŸmalar düzenlenecek. ErdoÄŸan, referandum sürecinde yeni sistemi anlatmak için bazÄ± televizyon programlarÄ±na da çÄ±kacak. ErdoÄŸan, halkla buluÅŸmalarÄ±nda yeni sistemin avantajlarÄ±nÄ±, 2014 yÄ±lÄ±ndaki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleriyle baÅŸlayan fiili durumu, çift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± anlatacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili “Rejim deÄŸiÅŸmiyor, sistem deÄŸiÅŸiyor” vurgusu yaparak, halktan destek isteyecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda süreçle ilgili planlamalarÄ±n devam etttiÄŸi, gidilecek il sayÄ±sÄ± ve kampanya sloganlarÄ±nÄ±n kÄ±sa sürede netleÅŸeceÄŸi öÄŸrenildi. ErdoÄŸan, referandum sürecinde miting yapmasÄ± konusunda, “Åžu anda bizim meydanlarda olmamÄ±za mani bir hal yok. Birçok etkinlik olacaktÄ±r. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla deÄŸerlendirmelerimizi yaparÄ±z, ÅŸu an meydanlardayÄ±m. Bunun deÄŸerlendirmelerini yaptÄ±ktan sonra kararÄ±mÄ±zÄ± veririz. KaldÄ± ki bir CumhurbaÅŸkanÄ± olarak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± üzerinde geleceÄŸin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± süreç bizi de ilgilendirecektir” demiÅŸti.