Ana Sayfa | SÄ°YASET 29/01/2017 14:58

HDP'li isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ayhan Bilgen

HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r'da yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda adresine tebligat yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifade vermeye gitmeyen, hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin anayasada deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngören kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girmesinin ardÄ±ndan milletvekillerinin dosyalarÄ±ndaki inceleme sürüyor.DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda adresine tebligat yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifadeye gitmeyen, hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± bulunan Bilgen, Ä°stanbul'a hareket etmek üzere geldiÄŸi EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda polislerce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Bilgen'in emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r'a götürüleceÄŸi öÄŸrenildi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum Ã¶ncesi meydanlara iniyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n referandum iÃ§in kampanyaya ÅŸubat ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlanÄ±yor


HDP'li vekil Altan Tan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TerÃ¶r soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Altan Tan'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Meksika duvarÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± duvarla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siz duvar Ã¶rersiniz, o duvar Ã§Ã¶zÃ¼m olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yÄ±kÄ±lÄ±r. Berlin duvarÄ± da yerle bir oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.