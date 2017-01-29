HDP'li isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda adresine tebligat yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifade vermeye gitmeyen, hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin anayasada deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngören kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girmesinin ardÄ±ndan milletvekillerinin dosyalarÄ±ndaki inceleme sürüyor.DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda adresine tebligat yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifadeye gitmeyen, hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± bulunan Bilgen, Ä°stanbul'a hareket etmek üzere geldiÄŸi EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda polislerce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Bilgen'in emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r'a götürüleceÄŸi öÄŸrenildi.