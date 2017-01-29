HDP'li Ayhan Bilgen hakkÄ±nda karar verildi

BaÅŸkentte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Kars Milletvekili ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ayhan Bilgen adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda bu sabah Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±narak DiyarbakÄ±r'a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan adliyeye getirildi.
Bilgen, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki ifadesinin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. Bilgen, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.