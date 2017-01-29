CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Trump'Ä±n kararÄ± insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r dedi

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sosyal medya hesabÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayan kararÄ± onaylamasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Twitter'daki hesabÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Irak, Ä°ran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye giriÅŸini yasaklayan kararÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu.

CHP'nin, mülteci üreten savaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda göçmenlerin ve mültecilerin haklarÄ±nÄ± savunan milyonlarÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n nüfuslarÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ± belirli bir süre için ABD'ye almama kararÄ± evrensel deÄŸerlere, temel insan haklarÄ±na ve yüzlerce yÄ±llÄ±k mücadelelerle elde edilen insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak kazanÄ±mlarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Her egemen ülkenin, kendi güvenliÄŸini teröre karÅŸÄ± koruma hakkÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bir dine ve inanca dönük ayrÄ±mcÄ± uygulamalarÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu kaydetti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, aslolanÄ±n terörün yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ülkelerde istikrar, refah ve barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak için çalÄ±ÅŸmak olduÄŸunu belirterek, bu amaca ulaÅŸÄ±lÄ±rsa, terörün de mülteci sorununun da kaynaÄŸÄ±nda çözüleceÄŸine iÅŸaret etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bu baÄŸlamda unutulmamalÄ±dÄ±r ki baÅŸta dinimiz Ä°slam olmak üzere, bütün inançlar ve dinler barÄ±ÅŸÄ±, adaleti ve sevgiyi öÄŸütler. Din, inanç, mezhep farkÄ± gözeterek, ayrÄ±mcÄ± politikalar izlemekse terörü besler. Ä°nançlarÄ± kullanarak teröre baÅŸvuranlarla, dünyadaki bütün ülkeler ortak mücadele etmelidir. Bir ülkeyi ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ± toptancÄ± bir anlayÄ±ÅŸla terör ÅŸüphelisi olarak görmek çaÄŸ dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Bu baÄŸlamda New York Federal Mahkemesinin kararnameyi askÄ±ya alan kararÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.