Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/01/2017 10:24

HDP'li vekil Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶zaltÄ±nda

Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m

HDP Milletvekili Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r Adliyesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± olan HDP Van Milletvekili Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletvekillerinin duruÅŸmasÄ±nÄ± izlemek amacÄ±yla geldiÄŸi DiyarbakÄ±r Adliyesinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.HDP Van Milletvekili Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m, HDP Grup BaÅŸkanvekili ve Bingöl Milletvekili Ä°dris Baluken ile DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir’in 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmalarÄ±nÄ± izlemek amacÄ±yla adliyeye geldi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, mahkeme salonunda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

 
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