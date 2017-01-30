HDP'li vekil Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶zaltÄ±nda

HDP Milletvekili Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r Adliyesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± olan HDP Van Milletvekili Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletvekillerinin duruÅŸmasÄ±nÄ± izlemek amacÄ±yla geldiÄŸi DiyarbakÄ±r Adliyesinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.HDP Van Milletvekili Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m, HDP Grup BaÅŸkanvekili ve Bingöl Milletvekili Ä°dris Baluken ile DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir’in 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmalarÄ±nÄ± izlemek amacÄ±yla adliyeye geldi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, mahkeme salonunda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.