Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/01/2017 10:48

Referandum tarihi belli oldu

referandum

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin referandumu iÃ§in tarih belli oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m anayasa deÄŸiÅŸiklik referandumu için 9 Nisan tarihinde hemfikir oldu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ak Parti kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihi için 10 Åžubat'Ä± iÅŸaret etti. Ak Parti'de kampanyaya iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor.

Referandum tarihi belli oldu 

Parlamenter sistemden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine geçilmesine yönelik Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketinin referandum süreci bu hafta baÅŸlayacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilen son MKYK toplantÄ±sÄ±nda yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n görüÅŸmesiyle referandum için 9 Nisan tarihi uygun görüldü.

ErdoÄŸan'Ä±n, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini önüne geldiÄŸi anda onaylayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamasÄ± dikkate alÄ±narak yapÄ±lan planlama çerçevesinde, 21 Ocak'ta Meclis'te kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sevk ve CumhurbaÅŸkanÄ±'nca onay sürecinin bu haftaya bÄ±rakÄ±lmasÄ± benimsendi.

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