HDP'li vekil Ziya Pir hakkÄ±nda karar verildi

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir hakkÄ±nda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve zorla getirilme kararÄ± verildi

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir hakkÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve zorla getirilme kararÄ± verdi.HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir hakkÄ±nda 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, DiyarbakÄ±r 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP'li Pir'in katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada avukatÄ± Reyhan YÄ±lçandaÄŸ Baydemir hazÄ±r bulundu. Avukat Baydemir, müvekkilinin duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, savunma için ek süre verilmesini istedi. Baydemir, "SoruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda adli kontrol kararÄ± verilmiÅŸti. Ä°ddianamenin kabulüyle birlikte bu adli kontrol kararÄ± ortadan kalkÄ±yor. Ancak, denetimli serbestlik bürolarÄ±ndan zaman zaman yazÄ±larÄ±n gitmediÄŸini biliyoruz. Heyetinizden talebimiz bugünkü ara kararla birlikte müvekkil hakkÄ±ndaki adli kontrol kararlarÄ±nÄ± ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±na dair müzekkerenin yazÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi.

KararÄ±nÄ± açÄ±klayan Mahkeme, sanÄ±k Pir'in usulüne uygun davetiye tebliÄŸine raÄŸmen duruÅŸmaya gelmediÄŸi için hakkÄ±nda zorla getirilmesi için karar verirken, Pir'in ÅŸimdiye kadar savunma yapmamasÄ± nedeniyle hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± kararÄ± da verdi.